نتنياهو: إسرائيل لن تكمل الانسحاب الكامل من لبنان بحلول الموعد النهائي يوم الأحد

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تكمل انسحابها من جنوب لبنان بحلول مهلة الـ60 يوما المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفي أول تأكيد علني لمثل هذا التأخير، بعد أسابيع من التكهنات، قال مكتب نتنياهو في بيان إن “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني”، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: “بما أن لبنان لم ينفذ بالكامل التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار”، فإن “عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن شروط الاتفاق تمت صياغتها “على أساس أن عملية الانسحاب قد تمتد إلى ما بعد مهلة الـ60 يوما”.

وينتشر الجيش الإسرائيلي حاليا في عدة قرى بجنوب لبنان، معظمها تقع في القطاع الشرقي.

وانتشر الجيش اللبناني في قرى القطاع الغربي في الأسابيع الأخيرة مع انسحاب الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما. وتنتهي هذه الفترة فجر الإثنين المقبل.

(د ب أ)