مكتب نتنياهو: حماس لم تفِ بالتزاماتها.. وتل أبيب تصرّ على تحقيق أهداف الحرب

تل أبيب: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة “حماس” “انتهكت إطار الهدنة، ولم تفِ بالتزاماتها بالإفراج عن جميع الرهائن من النساء، وأطلقت صواريخ على إسرائيل”.

وأضاف: “وسط العودة إلى القتال، نشدّد على أن حكومة إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهى الإفراج عن كافة رهائننا والقضاء على “حماس” وضمان ألا تتمكن غزة مرة أخرى من تهديد شعب إسرائيل”، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكتروني .

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، استئناف القتال في قطاع غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء القطاع. واندلع القتال مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل و”حماس”، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن تمديدها.

وبدأ سريان الهدنة المؤقتة يوم الجمعة الماضي وانتهى صباح اليوم، وتم خلالها الإفراج عن أعداد من الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

(د ب ا)