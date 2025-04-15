مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء زار شمال غزة اليوم

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه زار شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

(رويترز)