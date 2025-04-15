سياسة | دولي

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء زار شمال غزة اليوم

منذ ساعة واحدة

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القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه زار شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

(رويترز)

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