مشجعون إسرائيليون يتعرضون للضرب في أمستردام بعد تمزيقهم أعلام فلسطين وهتافهم “الموت للعرب”- (فيديوهات)

“القدس العربي”: تعرض مشجعون لنادي “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي للضرب في العاصمة الهولندية على هامش مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن الاشتباكات اندلعت بعد أن قام مشجعو النادي الإسرائيلي بتصرفات استفزازية، شملت نزع أعلام فلسطينية كانت معلقة على واجهات مبانٍ في أمستردام وتمزيقها، كما هتفوا بالموت للفلسطينيين والعرب.

ونتيجة لذلك، قام أشخاص بالهجوم على الإسرائيليين وضربهم في شوارع أمستردام، وأجبروا بعضهم على ترديد عبارة: “الحرية لفلسطين”.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

À Amsterdam, les hooligans de Tel Aviv ont sifflé l’hommage aux victimes de Valence, chanté des chants racistes et agressé des passants et un chauffeur de taxi.

