مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يجري مناقشات مع مسؤولين مصريين

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن فريق التفاوض يشاركون بالقاهرة في مناقشات مع مسؤولين مصريين بشأن ملف الأسرى في غزة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “ممثلو فريق التفاوض يناقشون مع مسؤولين مصريين قضية المحتجزين بغزة”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب المصري.

ومساء السبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير وجه فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن الأخير “أجرى مساء (السبت)، نقاشا معمقا حول قضية المختطفين بمشاركة الوزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء مؤسسة الأمن”.

وأضاف البيان: “في ختام المباحثات، وجه رئيس الوزراء فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المحادثات وفقا لرد الوسطاء على اقتراح ويتكوف، بالإفراج الفوري عن 11 رهينة حياً ونصف القتلى”.

وعلى خلاف ما ورد في بيان مكتب نتنياهو بشأنّ مقترح ويتكوف، فإنّ قناة (12) ووسائل إعلام عبرية أخرى أشارت إلى أنّ المقترح يتضمن الإفراج عن 5 محتجزين أحياء، بينهم الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث 10 قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تراوح بين 42 و50 يوما، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.

والجمعة، أعلنت حركة حماس توجه وفد من قيادتها إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ومتابعة مستجدات المفاوضات، وذلك بعد تقديمها رد قبول على مقترح الوسطاء، بشأن إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل جنسية أمريكية، و4 جثامين لأسرى مزدوجي الجنسية.

(الأناضول)