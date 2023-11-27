مكتب نتنياهو: مفاوضات جارية حول الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين ستطلق حركة “حماس” سراحهم مساء اليوم.

وأورد المكتب في بيان: “المفاوضات بشأن قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم لاحقًا (مساء اليوم) لا تزال جارية”.

وأضاف: “نعي التوتر الذي تشعر به عائلات المختطفين وسننشر معلومات إضافية حين سنتمكن من ذلك”.

وتابع مكتب نتنياهو: “نرجو الامتناع عن ترويج الإشاعات ومعلومات غير موثوقة”.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن خلافات بين إسرائيل و”حماس” بشأن تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تجري مفاوضات حثيثة بوساطة قطرية ومصرية لتسوية النقاط الخلافية، علمًا بأن خلافات ظهرت بشأن أسماء المخطوفين الإسرائيليين المفترض الإفراج عنهم اليوم”.

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن الدفعة الرابعة تشمل إطلاق سراح 11 إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وتم في الأيام الـ 3 الماضية تنفيذ 3 عمليات تبادل بواقع 13 إسرائيليا يوميا مقابل إطلاق 39 أسيرا فلسطينيا يوميا من السجون الإسرائيلية.

وتتم عمليات التبادل في إطار الهدنة المؤقتة لأربعة أيام في قطاع غزة التي تنتهي صباح غد الثلاثاء ما لم يتم تمديدها من قبل الأطراف.

وعن ذلك قالت هيئة البث: “لم يتضح ما إذا كانت الهدنة ستمدد مقابل إخلاء سبيل المزيد من المخطوفين، على الرغم من إبداء الطرفين الرغبة في ذلك”.

(الأناضول)