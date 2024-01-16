مكتب نتنياهو: نقل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة الأربعاء

تل أبيب: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، سيتم اعتبارا من الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب نتنياهو، نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، بعد أن أعلنت قطر، التوصل لاتفاق بين تل أبيب وحركة حماس، يتضمن إدخال أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مقابل إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وقال البيان، إن “عملية نقل الأدوية ستتم بعد اتفاق رئيس جهاز “الموساد” (الاستخبارات) دافيد برنياع مع قطر، حول مسألة إمداد المحتجزين الإسرائيليين بالأدوية”.

وأضاف: “ستقلع غدا (الأربعاء) طائرتان تابعتان للقوات الجوية القطرية إلى مصر، وعلى متنها أدوية تم شراؤها في فرنسا، بحسب قائمة تم إعدادها في إسرائيل، بما يتوافق مع الاحتياجات الطبية للمختطفين”.

وتابع: “عند وصول الطائرات إلى مصر، سيقوم ممثلون عن قطر بنقل الأدوية إلى قطاع غزة إلى وجهتها النهائية”.

وحسب البيان “طلب نتنياهو أن ينقل تقديره لجميع الذين ساعدوا خلال هذه العملية”، مضيفا “تصر إسرائيل على وصول جميع الأدوية إلى وجهتها”.