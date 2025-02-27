مكتب نتنياهو يزعم أن 3 رهائن أعيدت جثثهم الخميس “قتلوا عمداً” أثناء احتجازهم

القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن ثلاثاً من الرهائن الأربع الذين أعادت حركة “حماس” جثثهم خلال الليل “قتلوا عمداً” في الأسر.
وأورد المكتب في بيان: “بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات بحوزتنا، قُتل أوهاد (ياهالومي)، وتساحي (عيدان)، وإيتسيك إلغارات، عمداً أثناء احتجازهم في غزة”.
وتمّ التعرف على الجثة الرابعة التي وصلت خلال الليل على أنها لشلومو منصور، الذي أعلنت إسرائيل في 11 شباط/فبراير أنه قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قبل نقل جثته إلى غزة.
(أ ف ب)
ليكن.
ايش يعني ما يقتلوا عمدا انتقاما لقتل خمسين الف فلسطيني
ام ان هوءلاء قتلوا بالخطاء؟
أصلا كل القسمة ضيزى والعكس ما هو يجب ان يكون حيث ان كل قطرة دم فلسطيني طاهرة تعادل الف قطرة صهيونية نجسة بل كل دماء الصهاينة، وكل أسير فلسطيني يجب ان يقابله الف أسير يهودي ولكنها الموازين المقلوبة بقوة امريكا الغاشمة وأسلحتها الفتاكة وليس بقوة بيت العنكبوت الواهن الذي بداء تفكيك خيوطه خيطا خيطا.
يا نتنياهو انت كذاب ومنافق وزنديق. وحتى لو قتلوا بطريقة او باخرى فأنت قاتل الافات من البشر . لذلك إصمت ولا تتكلم.
البحث عن الذراءع للعودة الي الحرب بكل الوساءل لن يفيدك ابدا. يمكنك العودة دون ذلك لكنك تخشي هذه المرة ان تعزل دوليا.
وكر الدجل والكذب الاسرائيلي يتداعى ويندثر
النتن قتل عمدا مواطنيه الأسرى و قرابة 50 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال و النساء و قرابة 11 ألف فلسطيني مفقود و تسبب في 110 ٱلاف جريح و عذب في سجونه الٱلاف و هجر أكثر من 1 مليون فلسطيني ٱخرين ،. ههههه و المجرم يجري تحقيقا شرطيا و طبا شرعيا في سبب وفاة شخصين أو ثلاثة أو عشرة صهاينة ، تبا له من مجرم
العب غيرها المقاومة لو قتلتهم عمدا ما انكرتها، ولو وصلوا إليك انت شخصيا لقتلوك عمدا تقربا إلى الله و لا يخشون لومة لائم.
ليس من مصلحة المقاومة قتلهم وهم في الأسر لكن فرانكشتاين الدموي النتن هو الذي اوعز بجيشه النازي لقتلهم؟