سياسة | دولي

مكتب نتنياهو يزعم أن 3 رهائن أعيدت جثثهم الخميس “قتلوا عمداً” أثناء احتجازهم

27 - فبراير - 2025

نتنياهو وسموتريتش في بتاح تكفا. 17 أغسطس 2023. رويترز

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القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن ثلاثاً من الرهائن الأربع الذين أعادت حركة “حماس” جثثهم خلال الليل “قتلوا عمداً” في الأسر.

وأورد المكتب في بيان: “بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات بحوزتنا، قُتل أوهاد (ياهالومي)، وتساحي (عيدان)، وإيتسيك إلغارات، عمداً أثناء احتجازهم في غزة”.

وتمّ التعرف على الجثة الرابعة التي وصلت خلال الليل على أنها لشلومو منصور، الذي أعلنت إسرائيل في 11 شباط/فبراير أنه قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قبل نقل جثته إلى غزة.

(أ ف ب)

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  1. يقول الجنتلمان:
    فبراير 27, 2025 الساعة 10:55 ص

    ليكن.
    ايش يعني ما يقتلوا عمدا انتقاما لقتل خمسين الف فلسطيني
    ام ان هوءلاء قتلوا بالخطاء؟
    أصلا كل القسمة ضيزى والعكس ما هو يجب ان يكون حيث ان كل قطرة دم فلسطيني طاهرة تعادل الف قطرة صهيونية نجسة بل كل دماء الصهاينة، وكل أسير فلسطيني يجب ان يقابله الف أسير يهودي ولكنها الموازين المقلوبة بقوة امريكا الغاشمة وأسلحتها الفتاكة وليس بقوة بيت العنكبوت الواهن الذي بداء تفكيك خيوطه خيطا خيطا.

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  2. يقول abuelabed.:
    فبراير 27, 2025 الساعة 11:53 ص

    يا نتنياهو انت كذاب ومنافق وزنديق. وحتى لو قتلوا بطريقة او باخرى فأنت قاتل الافات من البشر . لذلك إصمت ولا تتكلم.

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  3. يقول احمد:
    فبراير 27, 2025 الساعة 12:13 م

    البحث عن الذراءع للعودة الي الحرب بكل الوساءل لن يفيدك ابدا. يمكنك العودة دون ذلك لكنك تخشي هذه المرة ان تعزل دوليا.

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  4. يقول جلاد الحمقى:
    فبراير 27, 2025 الساعة 2:02 م

    وكر الدجل والكذب الاسرائيلي يتداعى ويندثر

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  5. يقول Abd:
    فبراير 27, 2025 الساعة 4:40 م

    النتن قتل عمدا مواطنيه الأسرى و قرابة 50 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال و النساء و قرابة 11 ألف فلسطيني مفقود و تسبب في 110 ٱلاف جريح و عذب في سجونه الٱلاف و هجر أكثر من 1 مليون فلسطيني ٱخرين ،. ههههه و المجرم يجري تحقيقا شرطيا و طبا شرعيا في سبب وفاة شخصين أو ثلاثة أو عشرة صهاينة ، تبا له من مجرم

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  6. يقول محمد المختار محمد مولود -موريتانيا:
    فبراير 27, 2025 الساعة 5:21 م

    العب غيرها المقاومة لو قتلتهم عمدا ما انكرتها، ولو وصلوا إليك انت شخصيا لقتلوك عمدا تقربا إلى الله و لا يخشون لومة لائم.

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  7. يقول بسيوني زاتو:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:51 ص

    ليس من مصلحة المقاومة قتلهم وهم في الأسر لكن فرانكشتاين الدموي النتن هو الذي اوعز بجيشه النازي لقتلهم؟

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