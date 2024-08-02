وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة للتفاوض على اتفاق غزة وحماس تعلق: “إعلانات فارغة”

“القدس العربي”: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة في اليومين المقبلين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف مكتبه “سيغادر فريق التفاوض بشأن اتفاق الرهائن إلى القاهرة مساء السبت أو الأحد”.

وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لوكالة رويترز ردا على الإعلان الإسرائيلي “نتنياهو لا يريد وقف الحرب، وهو يستخدم هذه الإعلانات الفارغة للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها”.

يأتي ذلك فيما لم يصدر عن الوسيطين المصري والقطري أي تعليق بشأن استئناف المفاوضات، خاصة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، ألقى بظلال سلبية على إمكانية ذلك.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن “نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد بغزة يدفع لتساؤل عن كيفية إجراء مفاوضات فيها طرف يقتل من يفاوضه”.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس أن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة”.

(وكالات)