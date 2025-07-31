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مكتب نتنياهو يعلن تشديد تحذيرات السفر للإسرائيليين في الإمارات

منذ 17 دقيقة

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تل أبيب: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس إن مكتب الأمن القومي شدد تحذيره بشأن السفر للإسرائيليين المقيمين في الإمارات، مشيرا إلى أن “المنظمات الإرهابية تعمل بكثافة متزايدة هذه الأيام في محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل”.

ويأتي ذلك في ظل تزايد مشاعر الغضب والعداء ضد الإسرائيليين في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تسببت بموجة انتقادات شعبية ورسمية ضد سياسات تل أبيب، حتى في دول وقّعت اتفاقيات تطبيع معها مثل الإمارات.

وفي سياق متصل، كانت تقارير صحافية قد أشارت مؤخرا إلى أن سفير تل أبيب لدى أبوظبي، يوسي شيلي، أثار جدلا واسعا بسبب تورطه في تصرف وُصف بأنه “غير لائق” خلال زيارة خاصة إلى حانة في دبي، ما تسبب بحالة من الغضب في الأوساط الرسمية الإماراتية.

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