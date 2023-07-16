مكتب نتنياهو يكشف موعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تل أبيب: أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ظل في المستشفى خلال الليلة الماضية، بعد أن تم نقله إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا الطبي، بعد ظهر السبت، بحسب ما أكدته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن نتنياهو خضع لعدة فحوص في مركز شيبا الطبي، وجاءت كلها طبيعية، مضيفا أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مركز شيبا الطبي القول، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي (73 عاما) فقد وعيه أثناء تواجده في منزله، فسقط واصطدم برأسه.

وفي مقطع فيديو تم بثه مساء أمس، خاطب نتنياهو الإسرائيليين من داخل المستشفى الذي يتواجد فيه، موضحا: “لقد أمضيت بعض الوقت في طبريا أمس مع زوجتي، في الشمس، بدون أن ارتدي قبعة وبدون شرب ماء، وهي فكرة ليست جيدة”.

وقال متحدث في وقت لاحق، إن نتنياهو كان يعاني من الجفاف.

(د ب أ)