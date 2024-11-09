مكتب نتنياهو يواجه قضية تتعلق بوقف تسجيل اجتماعات “مجلس الحرب”

كشفت صحيفة عبرية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات “مجلس الحرب” (قبل حله) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير لها: “يواجه مكتب نتنياهو حاليا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق”.

وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الجيش في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هو التي تتولى تسجيل الاجتماعات.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب “أمر ضروري”، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي “وجه بوقف الجيش للتسجيلات”، وفق “يديعوت أحرونوت”.

وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.

وشكل نتنياهو “مجلس الحرب” بعد أحداث 7 أكتوبر، وضم بخلافه وزير الجيش وقتها يوآف غالانت ووزير الجيش السابق رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر.

ولكن في 17 يونيو/ حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وأيزنكوت منه.

(الأناضول)