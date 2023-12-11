مكتوميناي: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون المدرب تن هاغ بشكل كامل

مانشستر- إنكلتر: مع ارتباط آمال مانشستر يونايتد الضعيفة بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء، فإن الهزيمة قبل أيام قليلة أمام بورنموث لا تبعث على الثقة في قدرة الفريق على القيام بذلك.

ومع ذلك، على الرغم من أن فريق المدرب إريك تن هاغ يتأرجح ما بين نتيجة سيئة وأخرى مع تلقيه 11 هزيمة في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن لاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي يقول إن اللاعبين يدعمون بشكل كامل المدرب الهولندي المحاصر.

واعترف مكتوميناي أيضا أن هذا لم يكن هو الحال دوما مع بعض أسلاف تن هاغ مشيرا إلى أن الوضع كان ساما في بعض الأحيان في فترات سابقة.

وقال للصحافيين يوم الاثنين “إنها مسؤولية اللاعبين أولا وقبل كل شيء، وهم يعرفون ذلك جيدا.

“الأمر لا يقتصر على ما حدث مع بعض المدربين الآخرين حيث كانت الأجواء سيئة بعض الشيء في بعض الأحيان.

“اللاعبون يدعمون المدرب بقوة وهذا هو الوضع تماما ويحسم كافة الأمور. لدينا أيضا طاقم تدريبي رائع”.

وأشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن وجود انقسامات في غرفة الملابس إلى حظر 4 مؤسسات إعلامية من حضور المؤتمر الصحافي لتن هاغ قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز الأسبوع الماضي، ولم تساعد الخسارة بنتيجة 3-صفر أمام الضيف بورنموث كثيرا في تهدئة حالة الاضطراب في أولد ترافورد.

وقال مكتوميناي “يمكن للناس أن تدخل في حالة من التوهان وينجرفوا فيما يفكر فيه اللاعبون وما يقولونه خلف الأبواب المغلقة، لكننا نريد فقط أن نقدم أداء جيدا للنادي والأمر كذلك بهذه البساطة”.

ويجب على يونايتد الفوز على بايرن متصدر المجموعة الأولى ويأمل أن تنتهي المباراة الأخرى بين غلطة سراي وكوبنهاغن بالتعادل إذا أراد التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وهذا ليس بالأمر الهين، على الرغم من أن هذه هي طبيعة أداء يونايتد التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، إلا أن الفوز على بايرن ليس مستبعدا.

وسيعتمد الأمر فقط على الشكل الذي سيظهر عليه يونايتد، سواء الذي تفوق به على تشيلسي الأسبوع الماضي أو الذي قدم أداء مخزيا أمام بورنموث.

وقال تن هاغ للصحافيين “لا أفكر أبدا في السيناريوهات السلبية. نحن نفكر بشكل إيجابي.

“علينا الفوز للبقاء في أوروبا. الأمر كله يتعلق بذلك.

“أظهرنا في الأسابيع الأخيرة أنه عندما نكون في أفضل حالاتنا، يمكننا القيام بذلك”.

وافتتح يونايتد مشواره في المجموعة الأولى بالخسارة 4-3 أمام بايرن تلتها الهزيمة 3-2 على أرضه أمام غلطة سراي بعد أن تقدم يونايتد مرتين.

وكان الفريق متقدما أيضا 2-صفر خارج ملعبه أمام غلطة سراي في مباراته قبل الأخيرة بالمجموعة، لكن الأمر انتهى به للتعادل 3-3.

وقال مكتوميناي “أداء الفريق لا يتسم بالاتساق، كما لم يتسم بالسذاجة أيضا.

“تحدثنا مع الجهاز الفني حول هذا الأمر. كمجموعة علينا أن نجتمع معا ونصل للإجابات بشأن هذا الأمر. الهدف الوصول للاتساق والتوازن”.

ويواجه يونايتد أسبوعا حاسما حيث سيلعب على أرضه أمام بايرن سيعقبها توجهه للقاء ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز. ويبدو أن تن هاغ يحظى بدعم جماهير يونايتد في الوقت الحالي على الأقل.

وقال “يحدوني الأمل أن يتحد المشجعون معنا. منذ أن أتيت إلى هنا، شعرت دوما بوجود رابط قوي بين الفريق والجماهير. حتى عندما نواجه انتكاسات كبيرة.

“لكن علينا أن نتحمل المسؤولية ونحمسهم”.

(رويترز)