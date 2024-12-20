مكسيم خليل عاد “جنرالاً مبتسماً” إلى سوريا بعد غياب قسري دام 12 عاماً

بيروت-“القدس العربي”: بأجواء مليئة بالفرح والنصر والبهجة عاد النجم السوري مكسيم خليل بطل مسلسل “إبتسم أيها الجنرال” إلى بلده الأم سوريا بعد غياب قسري دام نحو اثني عشر عاماً بسبب معارضته نظام بشار الأسد.

واحتفل مكسيم بوصوله إلى سوريا التي منع من زيارتها بعد طول غياب، معرباً عن سعادته “بعودة بلده إلى الحرية”، وهنأ الشعب السوري على انتصاره الذي حققه، وظهر مكسيم من خلال مقطع فيديو والفرحة تغمره إلى جانب عدد من أصدقائه ومن بينهم الصحافي هادي العبدالله الذي وثق هذه العودة، مرحّباً باستقباله “سيادة الرئيس” في إشارة واضحة منه إلى تجسيده شخصية الأسد في المسلسل الرمضاني 2023 “إبتسم أيها الجنرال” الذي حصد نجاحاً لافتاً ونسبة متابعة حثيثة، وأرفق العبدالله مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه “عاد الجنرال مبتسماً… مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 عاماً”.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية بعودة مكسيم خليل إلى سوريا عبر تناقل مقطع فيديو بدا فيه وهو يقول “مبروك لكم أنتم، مبروك” على وقع أغنية بنت بلده النجمة السورية أصالة “ارفع صوتك فوق إنت سوري حرّ”.

وكان مكسيم خليل قد تجرأ بتجسيد شخصية “فرات” وهو الرئيس الشاب الذي يخلف والده في الحكم بعد وفاته، وهو يشبه إلى حد كبير ما جرى بعد وفاة حافظ الأسد وصعود بشار الأسد إلى السلطة. ويظهر المسلسل أيضًا التوترات داخل العائلة الحاكمة، حيث يتنافس الرئيس مع شقيقه الأصغر، قائد أركان الجيش، في صراع على السلطة، وتشبه هذه التفاصيل النزاع التاريخي بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت في الثمانينات، كما تحاكي الصراع القائم حاليًا بين بشار الأسد وشقيقه ماهر، كما تجسد الممثلة سوسن ارشيد شخصية “سامية”، التي تشبه في كثير من تفاصيلها شخصية بشرى الأسد، شقيقة الرئيس.

ودارت أحداث المسلسل التي هي من كتابة السوري سامر رضوان وإخراج عروة محمد، في فلك المخابرات والفساد وتناولت صراعاً بين شقيقين على كرسي الحكم داخل القصر الرئاسي حيث يفجر قائد عسكري نافذ يعد أيامه الأخيرة بسبب مرض قاتل فضيحة أخلاقية في سهرة خاصة، مفادها ربطه لعلاقات على مدار عقود مع زوجات رجال نافذين في الحكم، من بينهن أخت الرئيس الحالي الذي ورث الحكم عن أبيه، ويسعى الرئيس للملمة الفضيحة عن طريق سعيه لمصادرة كل تسجيلات فيديو اعتراف القائد العسكري خلال السهرة قبل انتشارها وبثها.