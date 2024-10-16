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مكسيم خليل متعاطف مع لبنان وخائف على بيروت كخوفه على مدن سوريا- (تدوينة)

16 - أكتوبر - 2024

الممثل السوري مكسيم خليل

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

أعرب الممثل السوري مكسيم خليل عن تضامنه مع لبنان وخوفه على المدن والأطفال، ونشر  عبر حسابه على منصة “إكس” مقطعاً عبّر فيه بكلمات مؤثرة عن تعاطفه مع البلد الجميل، كما عدد بعض المدن البقاعية التي ترعرع فيها وصولاً إلى العاصمة بيروت التي احتضنته في غربته.

وجاء في منشور مكسيم خليل ما يلي: “لبنان.. أيها الجميل.. من رياق إلى علي النهري حتى زحلة.. لك من طفولتي حصة كما كان لوطني.. قلبي يؤلمني.. من العجز يتداعى.. بيروت أيتها الخاصة.. كنتِ بيتاً في تغريبتي القسرية.. أخاف عليك كخوفي على مدن سوريتي.. على أهلهم.. أطفالهم.. المستقبل.. وحيدة أنت الآن ممزقة.. كموطني مخذولة أنت الآن.. كبلدي”.

وأضاف الممثل السوري: “أعلم كم كذبوا عليك كما علينا.. دعاة السيادة.. يا الله كم ضحك علينا حماة الأوطان.. وإلى أن نستيقظ من تلك الأوهام.. بحمى الرحمن أيها الأبرياء.. من دموية الأعداء.. وجبن الأولياء.. بحمى الرحمن أيها الإنسان”.

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