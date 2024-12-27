مكسيم خليل ومعتصم النهار يحذران من خطورة الشائعات على سوريا

بيروت- “القدس العربي”:

نبّه النجم السوري مكسيم خليل من خطورة الشائعات التي تبثها حسابات على مواقع التواصل من أجل التجييش الطائفي وصولا إلى إحداث شرخ في المجتمع وغيرها من المسائل.

وتوجه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” برسالة تحذيرية إلى أبناء بلده لتفادي هذه الأمور جاء فيها: “بتمنى الرسالة توصل لكل سوري بحب بلده أو خايف على حاله. تناقل الاخبار بدون وعي نتيجة مخاوف جواتك ممكن يكون سبب بخسارة ارواح. في فيديوهات قديمة وحتى جديدة كتيرة رح تنتشر للتجييش الطائفي وغيره لاسباب كتير. اكيد الكل بيعرف انه الجيش الالكتروني يلي كان اله الدور الاهم بشرخ المجتمع لسى موجود .. ولسى في خلايا رح تلعب على خوف مزروع جواتنا. حاولوا عدم الانجرار وراء الهتافات النابعة من تجييش خارجي.. او حتى داخلي”.

بتمنى الرسالة توصل لكل سوري بحب بلده

او خايف على حاله :

تناقل الاخبار بدون وعي نتيجة مخاوف جواتك ممكن يكون سبب بخسارة ارواح .

في فيديوهات قديمة وحتى جديدة كتيرة رح تنتشر للتجييش الطائفي وغيره لاسباب كتير.

اكيد الكل بيعرف انه الجيش الالكتروني يلي كان اله الدور الاهم بشرخ المجتمع… — maxim khalil (@MaximKhalil) December 26, 2024

ودعا مكسيم إلى الوعي واليقظة تجنباً للوقوع في تجربة صعبة، مضيفاً: “خلونا نحاول نتأكد ونحلل لانه كلنا منعرف انه في ناس حتماً مو مبسوطة انه القصص تمرق بسلاسة وبدون دم. لأنه بقائهم كان يعتمد على وجود هاد الدم السوري.. يلي هو دمنا كلنا.. واكيد كل السوريين تعبوا ومو حابين يرجعو يعيشو مرة تانية تجربة صعبة”.

وحث كل شخص ورجل دين منفتح على التمسك بدوره منعاً لأي محاولات لزرع الفتنة، وقال: “لهيك بقول لكل شخص قادر يوعّي.. قادر يهدي.. ويقلل من المخاوف.. كل رجل دين منفتح.. كل ناشط مدني.. كل سوري واعي لتجربة قاسية عاشها. هلأ وقتك.. هلأ دورك، اي مبادرة فردية او جماعية بتقوم فيها هلأ صغيرة او كبيرة.. رح تساهم بأنك تحبط اي محاولة لزرع الفتنة او اي شي ممكن يزعزع هي المرحلة”.

وفي الختام، شدد مكسيم على أهمية الدور الإيجابي للمجتمع المدني السلمي: “المجتمع المدني دوره هلأ اكبر من أي دور سلطة، وهو يلي بحدد بالمستقبل سياسة أي سلطة”، المجتمع المدني السلمي يلي بتكون فيه الأولية لسوريتك “فقط” ..هو القوة الوحيدة يلي رح يكون تأثيرها ايجابي و بعيد عن اي شي سلبي مُدمّر .آمنوا من جوات قلوبكم انه سوريا_لكل_السوريين”.

من جهته، حذر النجم السوري الآخر معتصم النهار، من الفتنة التي تدمر، داعياً إلى إطفاء نارها بالحكمة بحسب ما كتب: “الفتنة نار خبيثة تبدأ بكلمة وتنتهي بدمار، فلا تكونوا حطبها. هي سلاح الضعفاء والمغرضين، هدفها التفريق وزرع الكراهية في القلوب”.

وأكد أن “الأوطان لا تبنى على الانقسام، والمجتمعات لا تزدهر إلا بالوحدة. احذروا الفتنة، فهي عدو خفي يلبس ثوب الحق أحيانا، لكنه لا يحمل سوى الباطل. كونوا حكماء، واطفئوا نارها بالحكمة والعقل قبل أن تحرق كل شيء جميل. الوطن ومؤسساته خط أحمر”.