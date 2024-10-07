مكناس المغربية.. مسيرة حاشدة تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في غزة- (فيديو)

الرباط: تظاهر آلاف المغاربة بمدينة مكناس (شمال)، الإثنين، تنديدا بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مسيرة دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية) تحت شعار “إحياء لذكرى 7 أكتوبر ودعما لصمود الشعب الفلسطيني”، انطلقت من ساحة الهديم التاريخية في مكناس، قبل التوجه إلى حي حمرية وسط المدينة.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع الفلسطيني، مطالبين بضرورة إسناد المقاومة.

واليوم الإثنين، يوافق مرور عام كامل على الإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وخلال المسيرة، رفع المشاركون أعلام فلسطين وصورا تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ولبنان، منها “نصر الله ارتاح.. سنواصل الكفاح” و”تحية مغربية.. لغزة الأبية” و”المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين”.

كما ندد المشاركون باستهداف لبنان، في حرب “ضربت كل المواثيق الدولية والأممية”، وفق المتظاهرين.

ومنذ انطلاق الحرب في أكتوبر 2023، تتواصل في المغرب حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات وحملات تبرع وأمسيات تضامنية.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(الأناضول)