ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي

4 - نوفمبر - 2024

ملبورن: قالت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم اليوم الإثنين، إن الحكم الأسترالي لي حسين تم إيقافه عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم المقبل بسبب ارتدائه ملابس أسامة بن لادن في إحدى المناسبات.

وتنكّر حسين في هيئة مؤسس تنظيم القاعدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي خلال احتفال الحكام بمناسبة نهاية الموسم في غرفة خاصة بمطعم في ملبورن، حيث كان موضوع الحفل “شخصيات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وقالت رابطة الدوري في بيان، إن الملابس كانت “غير مناسبة ومسيئة وغير لائقة”. واعتذر حسين عن تصرفاته في بيان قال فيه: “أنا آسف. لقد أسأت التقدير. لم أقصد أبدا الإساءة إلى أي شخص”.

وقال ستيفن ماكبرني رئيس لجنة الحكام في رابطة الدوري، إن حسين كان لديه سجل “ناجح” خلال سبع سنوات من التحكيم في الدوري، وسيتم الترحيب به مرة أخرى بعد الإيقاف.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الأسترالي في شهر مارس/ آذار المقبل.

(رويترز)

