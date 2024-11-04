ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي

ملبورن: قالت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم اليوم الإثنين، إن الحكم الأسترالي لي حسين تم إيقافه عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم المقبل بسبب ارتدائه ملابس أسامة بن لادن في إحدى المناسبات.

وتنكّر حسين في هيئة مؤسس تنظيم القاعدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي خلال احتفال الحكام بمناسبة نهاية الموسم في غرفة خاصة بمطعم في ملبورن، حيث كان موضوع الحفل “شخصيات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

A South Australian AFL umpire has been suspended for one game, after admitting to dressing up as Osama Bin Laden at the umpire’s end of season party. Field umpire Leigh Haussen apologised in a statement, admitting to an error of judgement. #9News FULL STORY:… pic.twitter.com/WS31eiZ6BX — 9News Adelaide (@9NewsAdel) November 4, 2024

وقالت رابطة الدوري في بيان، إن الملابس كانت “غير مناسبة ومسيئة وغير لائقة”. واعتذر حسين عن تصرفاته في بيان قال فيه: “أنا آسف. لقد أسأت التقدير. لم أقصد أبدا الإساءة إلى أي شخص”.

وقال ستيفن ماكبرني رئيس لجنة الحكام في رابطة الدوري، إن حسين كان لديه سجل “ناجح” خلال سبع سنوات من التحكيم في الدوري، وسيتم الترحيب به مرة أخرى بعد الإيقاف.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الأسترالي في شهر مارس/ آذار المقبل.

#BREAKING 🚨 AFL umpire Leigh Haussen will not be appointed in round 1 of the 2025 season after he admitted to dressing up as Osama Bin Laden at a private post-season function The AFL says the theme was ‘characters from the 2000s’ and no skits were performed pic.twitter.com/5zeKcjEImh — 6 News Australia (@6NewsAU) November 4, 2024

(رويترز)