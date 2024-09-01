سياسة | دولي

“ملاكمة وهمية”.. الأمين العام السابق لحلف الناتو: إيران وإسرائيل لا ترغبان في حرب واسعة النطاق

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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واشنطن: قال القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس في مقابلة بثت الأحد إن إيران وإسرائيل لا ترغبان في حرب طويلة ومستمرة.

وقال ستافريديس في مقابلة مع برنامج “The Cats Roundtable” على إذاعة WABC 77 : “لا يريد أي من الجانبين، لا إسرائيل ولا إيران، حربًا واسعة النطاق في هذه اللحظة، ولا يوجد أي استعداد من الطرفين للقيام بذلك”.

وتأتي مقابلة ستافريديس في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة من عامها الأول. وقد أثار كثيرون مخاوف بشأن احتمال توسع الصراع وسط التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

وقال ستافريديس: “أعتقد أنك ستشاهد، المزيد من هذا النوع من الملاكمة الوهمية بدلاً من توجيه اللكمات القوية الفعلية”.

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