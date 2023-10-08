ملامح «مبادرة» بلا ضمانات: هل ثمة «منحة» في «المحنة»؟ بعد «طوفان الأقصى: مشاورات «أزمة» بين مصر والأردن

عمان ـ «القدس العربي»: الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني للملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلن بعد ظهر أمس هو أقرب صيغة لمشاورات أزمة حقيقية تجعل الأردن ومصر معاً في مكان التموقع دفاعاً عن الذات والمصالح والأدوار، خوفاً من حالة انفلات وتدحرج للحدث الفلسطيني في ظل قناعة راسخة بأن الجميع دون استثناء سيتأثر بها.

في مقايسات التشاور بالغرفة المصرية والأردنية رسمياً، باتت المنطقة اليوم رهينة في يد اليمين الإسرائيلي بصيغة استفزت اليمين الفلسطيني. ودول معسكر الاعتدال مثل الأردن ومصر، علقت سياسياً مجدداً بين اليمينيين. وما يحاصرها أكثر هو أسطوانة المسار الإبراهيمي التي كادت قبل معركة غلاف غزة، تتحول إلى كارثة سياسية ودبلوماسية إذا ما وصلت تلك المسيرة إلى دولة كبيرة مثل السعودية. التضرر من مناورات التطبيع الإسرائيلي – السعودي قبل أحداث أمس الأول السبت، كان العنصر المشترك مصلحياً بين الأردن ومصر. وهو الذي صنع وأنتج لقاء العلمين الثلاثي قبل أكثر من شهر، وأيضاً قبل صدور بيان من ذلك اللقاء الذي حضره الرئيس محمود عباس يحاول التذكير بالمبادرة العربية وبحل الدولتين.

القاهرة وعمان، بفي رأي المحلل السياسي مروان الفاعوري، لا تملكان ترف الترقب والانتظار. وقواعد الاشتباك بدلاً من أن تصنعها عواصم الجبهة العربية، أعاد إنتاجها عملياً شباب كتائب القسام بعملية الطوفان التي تضع -برأي الأردنيين والمصريين- حدوداً فاصلة جداً ما لم يحصل استدراك بين حالة اضطراب أمنية وأخرى فوضوية جداً وببوصلة إقليمية.

الاستدراك المطلوب وبقوة الآن هو الاستثمار في تحويل «المحنة» التي تمر بها المنطقة إلى «منحة» تعيد إنتاج حل الدولتين. الأردن ومصر طوال الوقت وفي حال تقييم تعليقات وتصريحات الوزيرين أيمن الصفدي وسامح شكري، هما في حالة قلق فكرتها دفن خيار حل الدولتين وانهيار الوضع القانوني في الضفة الغربية المحتلة وتمكن أطراف إقليمية مثل إيران وتركيا من التسلل إلى عمق المعادلة الفلسطينية بصورة تذكي الصراع وتعيد إنتاجه وعلى أساس قناعة مؤسسات القرار الأردنية التامة، التي سمعتها «القدس العربي» مباشرة في أكثر من موقع بأن المواجهات العنيفة عندما تأخذ إطار الأجندات الإقليمية، قد يبدأها أي طرف، لكن لا أحد يستطيع وقفها أو معرفة كيف ستنتهي.

لذلك، وتقديراً لحساسية الموقف، برز الاتصال الهاتفي التشاوري مع الرئيس السيسي، ودخل الطرفان ببعض التفاصيل خلف الستائر التنفيذية والسياسية بعد اتصال آخر مهم جمع العاهل الأردني الذي يتحرك بنشاط وكثافة تحت عنوان حقن الدماء، بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

لم تعلن السلطات الأردنية صيغة محددة لتفاصيل التواصل مع بايدن، لكن بعد التواصل مع السيسي، بات الانطباع يتفاعل بأن مبادرة على صعيد مصر والأردن تتسارع وتحاول الاحتواء والعودة إلى ما قبل عملية غلاف غزة، ثم الاتفاق على نطاق دبلوماسي عملياتي سريع مع التشاور يضمن مقترحات هدنة ما، ويدفع الأمريكيين لمراجعة تفويضهم لبنيامين نتنياهو الذي يمكنه بدوره الذهاب إلى إعلان حرب ممتدة وطويلة سيدفع ثمنها جميع الأطراف، وسرعان ما يمكن أن تتحول إلى صدام عسكري إقليمي.

طبعاً هذا الحراك المصري الأردني يبرز بلا ضمانات نجاح، ليس لأن المقاومة الفلسطينية أعادت إنتاج تموقعها التفاوضي السياسي وحققت نجاحاً فقط، لكن لأن الذئب الإسرائيلي الجريح اليوم لديه نوايا توحش، ونتنياهو -برأي الغرفة الأردنية – قد يسيء استعمال التفويض الأمريكي بصورة تؤدي إلى توريط الجميع دون استثناء.

ما حصل في الشارع المصري من عمليات قتل لسياح إسرائيليين ومستوى التفاعل الاجتماعي الوطني في الشارع الأردني هي عناصر إضافية تحفز حراك قيادة البلدين على أساس القناعة بأن انعكاس ما يحصل على حدود غزة اليوم على الضفة الغربية هي مسألة وقت، والحتمية الطبيعية الجغرافية تقول إن ما قد يحصل في الضفة الغربية سيتعدى الحدود في اتجاه العمق المصري والأردني شعبياً على الأرجح.

وعليه، فإن الحراك الثنائي قد يرتبط بحسابات مصلحية أمنية داخلية أيضاً وإن كانت الفرصة مواتية لإبلاغ الأمريكيين والإسرائيليين ضمناً بأن الاستمرار في تجاهل مصر والأردن وتراثهما السلمي مع تراثيات عمليات السلام يعني بكل بساطة التورط بحالة صدام وفوضى إقليمية ممتدة سترهق الولايات المتحدة أيضاً قبل غيرها. وهنا يبرز الجانب التكتيكي في الحراك الأردني على الأقل عبر محاولة عميقة مرصودة، لكن فرصة نجاحها لا تبدو كبيرة للاستثمار في أزمة غلاف غزة بصيغة تؤدي فوراً إلى العودة إلى المربع الأساسي الأول.

وهو جذر التوتر كما وصفه العاهل الأردني، الذي تسببه الاستفزازات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والاستيطان، ثم إبلاغ إدارة بايدن بأن تفويض نتنياهو بحرب لن يحل مشكلة إسرائيل الأمنية، وقد يمس بالاستقرار العام في المنطقة.

هنا وجدت غرفتا القرار في القاهرة وعمان الفرصة مواتية رغم دموية المشهد وانفلات الواقع الآن وصعوبة التحكم والسيطرة لإعادة العمل من أجل تلميع حل الدولتين، ولو قليلاً، عبر التأشير على ضرورة العودة لعملية سلام تجاوزها الآن الواقع الموضوعي، ومضمونها الأساسي وجود حق فلسطيني وضرورة العودة إلى معادلة إقامة دولة فلسطينية بصيغة تحقن الدماء.

تلك مناورة سياسية ضخمة بماكينتي الأردن ومصر معاً، وإن فرص نجاحها في صنع أي شكل من صيغ الهدوء تبدو ضئيلة، لأن الموقف بعد معركة الغلاف أكثر تعقيداً بكثير مما يبدو عليه.