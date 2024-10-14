ملايين الإسرائيليين يهرعون للملاجئ بعد إطلاق مقذوفات من “حزب الله”- (فيديو)

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان تجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ.
تل ابيب تحت قصف حزب الله قبل قليل pic.twitter.com/qKOuTyOgz1
— خبرني – khaberni (@khaberni) October 14, 2024
صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات الإسرائيلية في “تل أبيب” وجنوب حيفا قبل قليل pic.twitter.com/M5q7aSUkwL
— خبرني – khaberni (@khaberni) October 14, 2024
ترجمة قدس| تغطية صحفية: مشاهد تظهر اختباء المستوطنين في وسط فلسطين المحتلة؛ جرَّاء القصف الصــ ـــاروخي من لبنان. pic.twitter.com/99RF38Aa53
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2024
وقال الجيش في بيان على حسابه بمنصة “إكس” الاثنين: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، رصدنا 3 صواريخ أُطلقت من لبنان”.
وادعى اعتراض “جميع التهديدات، وفي هذا الوقت لا توجد خسائر معروفة”.
وأفاد الجيش، أن طائرات مقاتلة تابعة له هاجمت منصة الإطلاق التي أُطلقت منها الصواريخ، دون أن يحدد موقعا.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت من لبنان هي صواريخ “أرض- أرض”.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن الصواريخ التي تم إطلاقها على منطقة تل أبيب الكبرى أدخلت سكان 180 مدينة وبلدة إلى الملاجئ، دون ذكر تلك البلدات.
هلع واختباء في صفوف المستوطنين.. صواريخ المقاومة اللبنانية تصل إلى الأراضي المحتلة ومحيط “تل أبيب”.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/bq6dR3xQR0
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) October 14, 2024
في سياق متصل، قالت القناة (12) الخاصة إن طائرة ركاب تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية كانت على وشك الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب غيرت مسارها واستدارت بسبب إطلاق الصواريخ، دون تفاصيل إضافية.
وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وريشون لتسيون ورمات غان والعشرات من المدن والبلدات بوسط إسرائيل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن إسرائيليا أصيب بجروح “خطيرة” بعدما سقط من سطح منزل أثناء دوي صفارات الإنذار في بيتح تكفا (شرق تل أبيب).
وأضافت: “سقط رجل يبلغ من العمر 38 عاما وأصيب بجروح خطيرة عندما حاول النزول من سطح منزل والوصول إلى منطقة محمية في شارع سديرا في بيتاح تكفا، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار”.
و”قام فريق نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بنقله إلى مستشفى بيلنسون في المدينة”، وفق الصحيفة.
وحتى الساعة 15:20 ت.غ لم تتبن أي جهة إطلاق تلك الصواريخ.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين يدكون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي شهور وشهور سنة وزيادة فاللهم جنات الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم لشهداء حزب الله اللبناني الشهيد البطل المغوار السيد حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان يا إخوان القصاص القصاص لدماء الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله ناصركم وهازم عدوكم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء شهداء المقاومة الإسلامية اللبنانية الشجاعة الباسلة التي ستحرر الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعنة الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧😊💪🚀🐒🐒🚀🐒🚀
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني الشرفاء الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء اللبنانيين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇱🇧☹️💪🚀🐒🤠🚀
ارجعوا إلى اوربا واوكرانيا وبولندا فهي أكثر امان لكم من فلسطين العربية لانها ليست امان للحشرات امثالكم
مــــــــــــــــــــــــثل الجرذان أعزكم الله…