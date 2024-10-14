ملايين الإسرائيليين يهرعون للملاجئ بعد إطلاق مقذوفات من “حزب الله”- (فيديو)

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان تجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد، فيما تحدث إعلام عبري عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ.

تل ابيب تحت قصف حزب الله قبل قليل pic.twitter.com/qKOuTyOgz1 — خبرني – khaberni (@khaberni) October 14, 2024

صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات الإسرائيلية في “تل أبيب” وجنوب حيفا قبل قليل pic.twitter.com/M5q7aSUkwL — خبرني – khaberni (@khaberni) October 14, 2024

ترجمة قدس| تغطية صحفية: مشاهد تظهر اختباء المستوطنين في وسط فلسطين المحتلة؛ جرَّاء القصف الصــ ـــاروخي من لبنان. pic.twitter.com/99RF38Aa53 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2024

وقال الجيش في بيان على حسابه بمنصة “إكس” الاثنين: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، رصدنا 3 صواريخ أُطلقت من لبنان”.

وادعى اعتراض “جميع التهديدات، وفي هذا الوقت لا توجد خسائر معروفة”.

وأفاد الجيش، أن طائرات مقاتلة تابعة له هاجمت منصة الإطلاق التي أُطلقت منها الصواريخ، دون أن يحدد موقعا.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت من لبنان هي صواريخ “أرض- أرض”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن الصواريخ التي تم إطلاقها على منطقة تل أبيب الكبرى أدخلت سكان 180 مدينة وبلدة إلى الملاجئ، دون ذكر تلك البلدات.

هلع واختباء في صفوف المستوطنين.. صواريخ المقاومة اللبنانية تصل إلى الأراضي المحتلة ومحيط “تل أبيب”.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/bq6dR3xQR0 — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) October 14, 2024

في سياق متصل، قالت القناة (12) الخاصة إن طائرة ركاب تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية كانت على وشك الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب غيرت مسارها واستدارت بسبب إطلاق الصواريخ، دون تفاصيل إضافية.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وريشون لتسيون ورمات غان والعشرات من المدن والبلدات بوسط إسرائيل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن إسرائيليا أصيب بجروح “خطيرة” بعدما سقط من سطح منزل أثناء دوي صفارات الإنذار في بيتح تكفا (شرق تل أبيب).

وأضافت: “سقط رجل يبلغ من العمر 38 عاما وأصيب بجروح خطيرة عندما حاول النزول من سطح منزل والوصول إلى منطقة محمية في شارع سديرا في بيتاح تكفا، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار”.

و”قام فريق نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بنقله إلى مستشفى بيلنسون في المدينة”، وفق الصحيفة.

وحتى الساعة 15:20 ت.غ لم تتبن أي جهة إطلاق تلك الصواريخ.

(الأناضول)