ملايين السوريين احتفلوا بسقوط الأسد… وأمريكا تدعم حكومة مدنية شاملة

دمشق ـ «القدس العربي»: عمّت المظاهر الاحتفالية بالسوريين من كل المدن والمحافظات على امتداد سوريا، هاتفين لحريتهم دون خوف أو قيود، مكررين شعارات الثورة السورية التي اندلعت قبل ثلاثة عشر عاماً. وفي “جمعة النصر”، كما أطلق عليها السوريون، أكدت أمريكا دعمها لعملية سياسية تؤدي لحكومة مدنية شاملة. ونزلت حشود غفيرة إلى ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. وامتد أكبر حشد جماهيري من ساحة المسكية أمام الجامع الأموي الشهير في دمشق لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات عقب انتهاء صلاة الجمعة. كما وصل إلى الساحة مئات آلاف من عموم مناطق العاصمة دمشق وريفها وغص أوتوستراد المزة على رحابته بآلاف السيارات التي قدمت من مناطق أرياف دمشق الغربية والجنوبية ومناطق محافظة القنيطرة.

وأدى رئيس وزير حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، صلاة الجمعة في الجامع الأموي، وخطب على منبره. وردد محمد الحريري من محافظة درعا خلال وجوده في ساحة الأمويين عبر مكبر للصوت يحمله بيده أغاني تردد لأول مرة في ساحة الأمويين: “ارفع راسك فوق أنت سوري حر .

في مدينة حلب ضجت ساحة سعد الله الجابري باحتفالات حيث نزل إليها الأهالي بعد تأمين الساحة من كل جهاتها من قبل عناصر الأمن العام والجيش الوطني، حفاظاً على الأمن والسلامة. وأقيمت أكبر المظاهرات التي رددت فيها الحشود شعارات الحرية، آملين أن تكتمل حريتهم بدولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامة الأهالي على اختلاف تنوعهم وأطيافهم.

وفي اللاذقية، عبّر الأهالي في ساحة الشيخ ضاهر التي احتشدوا فيها من كل الطوائف للمرة الأولى عن فرحهم بزوال حقبة الأسد، مكررين الأغاني القديمة وحاملين علم الاستقلال الذي تبنته الثورة السورية علماً رسمياً للبلاد.

كما فاضت ساحة العاصي بالآلاف من الحمويين الذين رددوا بملء الحناجر وراء إبراهيم القاشوش .

وفي مدينة السويداء احتشد القادمون من كل القرى المحيطة، في ساحة الكرامة التي توحد فيها الصوت وعلت فيها الهتافات باكراً، رافعين شعارات الثورة الأولى ليعبروا عن فرحهم بيوم النصر.

في درعا حيث انطلقت شرارة الثورة، واحتفل الأهالي في ساحة المسجد العمري صاحب الرمزية الكبيرة، التي شهدت كل الاعتصامات السابقة، بينما كانت قوات النظام تقتحمها في كل مرة، لتعيث بأبناء المنطقة قتلاً واعتقالاً.

في مدينة حمص، عاصمة الثورة تدفقت الحشود البشرية من كل حدب وصوب، ليعيشوا نشوة النصر، في ساحة الساعة.

وشهدت ساحات إدلب “أم الثورة”، التي احتمى بها نازحون من كافة مناطق الثورة لسنوات طويلة، واحتضنت ملايين المهجرين والنازحين من كل المحافظات، وقدمت لهم يد العون، خرج أبناؤها أمس بالآلاف في جمعة النصر حاملين أعلام الثورة وشعاراتها، مؤكدين أن السوريين، أمسكوا بداية الطريق على أمل صناعة بلد ديمقراطي مدني تعددي. سياسياً، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم واشنطن لقيام حكومة مدنية في سوريا. وقال مسؤول قطري لـ”رويترز” إن الدوحة سترسل أول وفد رسمي إلى دمشق يوم الأحد للاجتماع مع الحكومة الانتقالية السورية وبحث إعادة فتح السفارة القطرية وتحسين توصيل المساعدات الإنسانية.

كذلك أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استئناف السفارة التركية في دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت المقبل. قال مسؤول قطري لـ”رويترز” إن الدوحة سترسل أول وفد رسمي إلى دمشق يوم الأحد للاجتماع مع الحكومة الانتقالية السورية وبحث إعادة فتح السفارة القطرية وتحسين توصيل المساعدات الإنسانية. وأضاف “سيتخذون الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة ومناقشة تحسين توصيل المساعدات”. كذلك أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استئناف السفارة التركية في دمشق عملها اعتبارا من اليوم السبت.