رام الله: أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ،اليوم السبت، عن عقد ملتقى اقتصادي فلسطيني أوروبي في الضفة الغربية لأول مرة، الشهر المقبل.

وقال العسيلي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الملتقى الفلسطيني الأوروبي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 من الشهر المقبل بهدف بحث توسيع آفاق الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن الملتقى سيعقد بدعوة مشتركة من وزارة الاقتصاد ومكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لتسويق فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية لما يحققه من عوائد مجدية ويدعم التنمية الفلسطينية.

وأفاد العسيلي بأن الملتقى سيشارك فيه نحو 500 رجل أعمال فلسطيني وعربي وأوروبي وممثلين عن المؤسسات الأوروبية لدعم التنمية لتعزيز عمليات التشبيك بين رجال الأعمال ضمن مشاريع استثمارية ذات عوائد وإيرادات مهمة.

وأكد أن الملتقى يمثل “فرصة لتعزيز أوجه الشراكة الفلسطينية الأوروبية، ويشكل أهمية في التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكان إقامة شراكات استثمارية”، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم جميع التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجع على إقامة الاستثمارات المرجوة.

وأعرب العسيلي عن تطلع السلطة الفلسطينية لانعقاد الملتقى الفلسطيني الأوروبي الاقتصادي في تعزيز دعم الأدوات المالية في أوروبا للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص التنمية في مختلف المجالات.

وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي، تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023، بعد أن واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% في عام 2022، محذرا من أن زيادة التوترات في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة.

(د ب أ)