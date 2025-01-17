ملتقى لكفاءات سورية في لندن لدعم التغيير في البلاد

“القدس العربي”: شهدت الساحة السورية تطورات جذرية بعد تحرير المعارضة السورية لدمشق وسقوط نظام بشار الأسد، ما أدى إلى تحولات كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. هذه التغيرات فتحت المجال أمام كافة الأطياف السياسية والاجتماعية للتعبير عن آرائها بحرية، عبر تشكيل الأحزاب، وإطلاق المبادرات، والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

في هذا السياق، نظمت الجالية السورية في بريطانيا “ملتقى لندن لدعم سوريا”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الكفاءات السورية في المملكة المتحدة، وربطها بمؤسسات الداخل السوري. وتركز أهداف الملتقى على:

1. إعداد قاعدة بيانات للكفاءات السورية في بريطانيا لتسهيل التنسيق والشراكات.

2. تفعيل التواصل بين الجالية السورية والحكومة السورية الجديدة، والمؤسسات الوطنية داخل سوريا.

3. بناء جسور تعاون مع المؤسسات البريطانية لدعم عملية إعادة الإعمار.

4. تقديم توصيات وخدمات لتسهيل تحقيق هذه الأهداف.

شارك في الملتقى نحو خمسين شخصية بارزة من مجالات مختلفة، شملت السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والإغاثة، من بينهم أكاديميون وناشطون وإعلاميون، مثل د. آلاء بري، ود. هاني الطالب، ومنذر الخليل، ود. محمد النجار، وحسام الدين محمد، ود. عبد الكريم قزيّز.

هذا التجمع يعكس رغبة السوريين في المهجر بالمساهمة في إعادة بناء بلدهم، واستثمار خبراتهم لخدمة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.