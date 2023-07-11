ملعب “مميز” لكرة القدم في فوهة بركان بالمكسيك

مكسيكو: أن يتواجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، لكن هذا هو المكان الذي يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.

وقال اللاعب أدريان غارسيا البالغ من العمر 32 عاماً والذي يعمل كمصمم غرافيك خارج ملعب كرة القدم: “إنه ملعب فريد”، مضيفاً: “من الجميل أن تأتي إلى هنا كي تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة”.

يرتفع بركان تيوكا الخامل حوالي 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو الخضراء في جنوب شرق المدينة المترامية الأطراف.

وتلعب حوالي عشرة فرق من دوري الهواة في فوهة بركانها خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكانت المنطقة في السابق مركزاً احتفالياً، لكن بعدما أصبحت غير صالحة تم تحويلها الى ملعب لكرة القدم.

وقال ممثل الدوري جويل بيسيريل إن عُمرَ الملعب “قرابة 70 عاماً”، مضيفاً: “كانوا يحملونني إلى هنا عندما كنت طفلا”.

عند الفجر، يغطي ضباب كثيف ملعب كرة القدم، لكنه ينسحب تدريجاً مع شروق الشمس.

يصل طريق واحد إلى القمة، بالإضافة الى مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلومتراً يصل الى منحدرات غابات البركان.

وقال حارس المرمى دانيال مانسيا بينا (47 عاما) إنه “أمر رائع. إنه لأمر مثير للإعجاب أن تأتي هنا الى أرض الملعب وأن يكون لديك مكان جميل جداً للعب كرة القدم”.

ويقع بركان بوبوكاتيبيل، وهو أحد البراكين النشطة في البلاد، على بعد 70 كيلومتراً فقط من العاصمة. وقد تسبب بالذعر في أيار/مايو عندما أطلق الرماد والغازات والصخور المنصهرة.

(أ ف ب)