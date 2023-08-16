ملعب نيوكاسل يستضيف مباراتين لمنتخب السعودية في سبتمبر

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لجهات سعودية اليوم الأربعاء أن ملعبه سانت جيمس بارك سيستضيف مباراتين وديتين دوليتين لمنتخب السعودية لكرة القدم في سبتمبر أيلول المقبل.

وأضاف النادي أن منتخب السعودية سيلعب مع كوستاريكا في الثامن من سبتمبر قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في 12 من الشهر ذاته.

وخطف المنتخب السعودي الأضواء في كأس العالم 2022 في قطر حين فاز في دور المجموعات 2-1 على الأرجنتين التي مضت قدما لحصد اللقب في النهاية.

وقلبت السعودية تأخرها بركلة جزاء من ليونيل ميسي إلى فوز في غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.

وستخوض السعودية المواجهتين الوديتين ضمن استعداداتها لكأس آسيا في قطر مطلع 2024.

(رويترز)