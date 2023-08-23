ملفا المياه و«الكردستاني» يتصدران مباحثات وزير الخارجية التركي في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي» : تصدّر ملفا المياه وحزب العمّال الكردستاني «بي كي كي» فضلاً عن التعاون التجاري، جدول المباحثات التي أجراها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، أمس الأربعاء. ففيما أكد حرص بلاده على إيجاد «حلول جذرية» لأزمة المياه، والتمسّك بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره.

واستقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، فيدان والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.

بيان رئاسي أفاد أنه في مُستهل اللقاء «رحب الرئيس بوزير الخارجية التركي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي، وفي هذا السياق أوضح الوزير فيدان أن وزير التجارة التركي من المؤمل أن يزور العراق الأسبوع المقبل، حيث أعرب الرئيس عن أمله بأن تسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية».

أزمة حادة

وبشأن ملف المياه، أكد الرئيس العراقي أهمية «الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية» مشيرا في هذا الصدد إلى أن «العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين، بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما».

وأشار إلى أهمية «استيعاب جميع الجوانب وبالأخص أزمة المياه التي يتحملها الجانبان» موضحا «جدية الجانب العراقي في بذل الجهود الحثيثة لترشيد استخدام المياه وإعادة تأهيل نُظم الري والصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين إدارة المياه وبناء السدود والخزانات».

أما فيدان فقد أكد أن «تركيا حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه، وهناك متابعة مستمرة من حكومته لمعالجة نقص المياه في العراق» معربا عن أمله في «عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول الى حلول فعلية» فيما أشار إلى تمسّك بلاده بـ»دعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة».

ووفق رئيس الدبلوماسية التركية فإن «الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عازم على زيارة العراق لمتابعة القضايا الموجودة، إضافة إلى الملفات التي يتضمنها برنامج الزيارة» فيما رحّب رشيد بـ»بزيارة أردوغان إلى بغداد».

وشملت مباحثات الوزير التركي ورئيس الجمهورية «الوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية وضرورة احترام السيادة الوطنية» على حدّ البيان.

كذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيدان والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين» وفق بيان مكتب السوداني.

وأكد رئيس وزراء العراقي أن بلده «جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة».

واستعرض، خلال اللقاء، «مواجهة العراقيين مع الإرهاب» مبيناً أن «الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الستور، مؤكداً التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب».

كما أشار إلى «ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمناً المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة».

ودعا الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه، مؤكدا أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

في حين، ثمن الوزير التركي «جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية، وأبدى رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين».

لقاءات فيدان، شملت كذلك، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. حيث قال مكتب الأخير أن «اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي والأمني والاستثماري، فضلاً عن التباحث حول ملف النفط وضرورة حلِّ إشكاليات ملف التصدير، وحول الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه». كما تناول اللقاء «تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية التنسيق بين العراق وتركيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين».

حلول لمشكلة المياه

وأكد على «ضرورة إيجاد حلول لمشكلة المياه، وحصول العراق على حصةٍ عادلةٍ من المياه، وزيادة الإطلاقات لنهري دجلة والفرات، وأهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المهم، والاستفادة من الخبرات التركية في تحسين وتطوير منظومات المياه في العراق».

فيما عبَّر وزير الخارجية التركي عن «دعم بلاده للعراق، والاستعداد للعمل على حلِّ المشاكل العالقة بين البلدين، والتعاون في جميع المجالات».

ومساء أول أمس، قال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الاتحادي، فور وصوله العاصمة بغداد: «تناولنا العديد من المواضيع بما في ذلك مكافحة الإرهاب. يجب أن لا نسمح لعدونا المشترك منظمة (بي كي كي) أن تزعزع الاستقرار الأمني، وأن تستمر في تحديها للسيادة العراقية» مبينا أن المنظّمة «احتلت سنجار ومخمور بشكل فعلي، وهي تسعى إلى توحيد هاتين المنطقتين مع ممر إرهابي يمتد إلى سوريا». وأشار إلى أنه «على كل المستويات نقدم كل الدعم في نضالهم ضد منظمة (بي كي كي) كما نريد أن يتم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية» مؤكداً استعداد بلاده «العمل مع العراق ضد أي منظمة إرهابية لضمان استقرار ورفاهية العراقيين».