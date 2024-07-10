ملف طلاب الطب والصيدلة في المغرب نحو طريق مسدود… وقفة احتجاجية «سوداء» وانسحاب فرق المعارضة من البرلمان

الرباط ـ «القدس العربي»: بملابس ولافتات سوداء، تظاهر العشرات من طلاب الطب والصيدلة في المغرب إلى جانب آبائهم وأولياء أمورهم، في العاصمة الرباط الثلاثاء، رافعين شعارات غاضبة، متهمين الحكومة بـ”الماطلة في إيجاد حلول جذرية لملفهم الذي مضى عليه أكثر من 6 أشهر”. كما جددوا النداء لكافة المسؤولين من أجل “التعقل واستحضار الحكمة في التعامل مع الملف الذي لا يحمل في طياته سوى مطالب تصب في مصلحة جودة تكوين طبيب وصيدلي الغد بالمغرب” وفق تعبيرهم.

“الوقفة الاحتجاجية السوداء”، كانت انطلاقةَ برنامجٍ نضالي على صعيد جميع كليات الطب والصيدلة في المغرب، إذ من المنتظر تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في كل أقاليم البلاد، بالإضافة إلى مسيرة وطنية تحت عنوان “مسيرة الغضب” أمام بناية البرلمان في الرباط، وندوة حقوقية تُسلّط الضوء على “مختلف الخروقات والتجاوزات الحقوقية التي طالت العقوبات المنزلة على الطلاب” وفق ما أعلنت عنه “اللجنة الوطنية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة”.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، نظّم مئات من طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، وإضرابات شاملة عن الدروس النظرية والتطبيقية والتدريبات الاستشفائية، إلى جانب مقاطعة شاملة للامتحانات، رفضا لـ “تخفيض سنوات التكوين، من سبع إلى ست سنوات، مع المطالبة بتسريع طلبات الاعتماد الدولية، لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة، إضافة إلى تنظيم 5 فترات تدريب على طوال السنة الجامعية مع مراعاة شهر من العطلة”.

وقالت “اللجنة الوطنية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة”، إن “المماطلة الكبيرة في التجاوب مع مطالب الطلاب وهمومهم والتي فاقت 200 يوم، تضع موضع تساؤل إرادة بعض المسؤولين في حل هذا الملف، فهل المبتغى هو التلويح بعلم السنة البيضاء؟ حيث أن الحقيقة التي يجب أن يعيها الرأي العام هي أن الجهات المسؤولة لا ترغب في إيجاد مخرج لهذه الأزمة بل وتجعل منها آلية للتراشق والتطاحن السياسي بين الأحزاب، وفرصة لتصفية الحسابات الضيقة على كاهل مطالب طالب الطب والصيدلة بالكلية العمومية”.

وعلى الرغم من الغليان الذي أصاب كليات الطب والصيدلة وتوقف الدراسة والتدريب التطبيقي ومقاطعة الامتحانات، رفضت الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في الموضوع الطارئ مع أحزاب المعارضة والأغلبية في البرلمان، لتقوم أحزاب المعارضة بالانسحاب من الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب احتجاجا على الحكومة والوزير الوصي.

وأكدت فرق المعارضة في مجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق “التقدم والاشتراكية”، والمجموعة النيابية “للعدالة والتنمية”، أن قرارها بالانسحاب من الجلسة، أملَته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، أنها فوجئت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة وعبّرت فيه الحكومة عن أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 تموز/يوليو 2024.

وجدّدت فرق ومجموعة المعارضة، رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الحال، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتؤكد على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها، وتدعو الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

إلى ذلك، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لـ “لعدالة والتنمية”، إن من يقف خلف أزمة طلاب كليات الطب والصيدلة، يسعى لإفشال ورش الحماية الاجتماعية، متهما القطاع الخاص المستثمر في الصحة، بتأزيم الوضع في كليات الطب والصيدلة، لأنه هو المستفيد وفق رأيه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الصحة بات يملك أكثر من ثلث الأسرّة المخصصة للمرضى في البلاد. ودعا المستفيدين من أزمة كليات الطب من داخل الحكومة إلى الوضوح، مبرزا أن الاحتجاجات في كليات الطب ليست جديدة، وسبق أن عرفت الكليات نفسها مبادرات احتجاجية في سنوات ماضية.

ورفض بووانو، متحدثا خلال الاجتماع المشترك للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، المنعقد بمجلس النواب، صباح الأربعاء، “ادعاءات” الحكومة، بكون جهات وتنظيمات بعينها هي من تقف وراء احتجاجات طلاب كليات الطب والصيدلة، معتبرا أن الطلاب ينسقون فيما بينهم ويتخذون قراراتهم بشكل ديمقراطي.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لـ “العدالة والتنمية” المعارضة، أن طريقة الحكومة في الحوار المتعلق بهذه الأزمة، يكتنفها اللبس والغموض، ويظهر أن هناك من سعى لدفع احتجاجات الطلاب إلى الباب المسدود، لكي يتدخل ويستعرض قوة مزعومة، منتقدا طريقة تدبير الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي الطلاب، وما دار فيها من كلام يمس بالكرامة، حسب الطلاب.

وأكد أن الحكومة تهدر الزمن السياسي والاجتماعي، وتهدر الإصلاحات أيضا، بطريقتها في الحوار، مطالبا بوضع حد لهذا المشكل فورا، وذلك بإرجاع الطلاب المطرودين، وإعادة جدولة الامتحانات، ومعالجة المطالب المعقولة للمحتجين ، معبرا عن استعداد البرلمان الدائم للوساطة، رغم أن هناك من لا يريد هذه الوساطة.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، أكد خلال نفس الاجتماع، أن سلسلة من الاجتماعات عقدت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، مع ممثلي طلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان بحضور مختلف المعنيين في تدبير الملف. كما تم عقد لقاء مع ممثلي الطلاب بحضور ثلاثة وزراء لاستعراض أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار الاستجابة للملف المطلبي للطلاب حزيران/يونيو المنصرم.

وسجل وزير الصحة، أنه جرت الاستجابة لجملة من مضامين الملف المطلبي، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير وتوسيع فضاءات التدريب، بالإضافة إلى تعزيز تأطير التدريب الاستشفائي بإشراك مؤطرين ومشرفين من المؤسسات الصحية بالمجموعات الصحية الترابية، على أن تظل وزارة الصحة مستعدة لمواكبة جميع متطلبات التكوين الطبي وتوفير فضاءات تدريب تضمن جودة التكوين للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المستقبليين.

واقترحت الحكومة، وفق وزير الصحة، الأربعاء، الرفع من قيمة التعويضات للطلاب المتدربين الخارجيين عن التداريب الاستشفائية الإلزامية، فضلا عن العمل على استفادة الطلاب من التأمين الإجباري عن المرض، وتدبير التعويض عن المهام عبر منصة معلوماتية، وتأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلاب خلال المداومة.

من جهة أخرى، حمّلت نقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل” مسؤولية تفاقم أزمة طلاب الطب والصيدلة وحرمانهم من مواصلة دراستهم، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل، إلى جانب إعمال ثقافة الحوار بتوقيع اتفاق بين الوزارة وممثلي الطلاب بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيادلة وجراحة الأسنان والنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الأساتذة الأطباء.

وأكدت النقابة أن إمكانية “سنة بيضاء” وفقدان عام دراسي كامل سيؤثر سلبا على الطلاب ومسارهم الأكاديمي والمهني وعلى أسرهم. كما سيؤثر بشكل مباشر على جودة الكفاءات الطبية المستقبلية بسبب النقص الحاد في عدد الأطباء المؤهلين في المغرب، مما يشكل تهديدا للأمن الصحي على المدى الطويل ويفاقم من التوتر الاجتماعي ويتسبب في استمرار الاضطرابات الاجتماعية وإلى زعزعة الثقة في النظام التعليمي العمومي بشكل عام وسمعة كليات الطب والصيادلة وطب الأسنان العمومية بشكل خاص.

وسجلت الهيئة النقابية أن الأزمة الحالية لطلاب الطب والصيادلة وجراحة الأسنان لقيت تعاطفا وتضامنا عارما من مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية:أحزابا ونقابات وبرلمانا وجمعيات المجتمع المدني، وآخرها انسحاب المعارضة من جلسة البرلمان المخصصة للموضوع، خاصة بعد أن “تدخل رئيس الحكومة لتجاوز أسباب الأزمة إلا أن وزير التعليم العالي، لجأ إلى أسلوب غير ديمقراطي بفرضه تاريخا للامتحانات يتنافى تماما مع مبادئ دراسة العلوم الطبية النظرية والتطبيقية وبيداغوجية التدريس والتحصيل وبيداغوجية الامتحانات فضلا عن إدخاله لتعديلات في مناهج التعليم الطبي وتوقيت الامتحانات دون التشاور مع ممثلي الطلاب”، تختم النقابة بلاغها.