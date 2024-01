ملكة الدنمارك مارغريتي الثانية تعلن تنحيها عن العرش- (فيديو)

كوبنهاغن: أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في خطابها التقليدي لمناسبة رأس السنة الاحد، أنها ستتنحى عن العرش في 14 كانون الثاني/ يناير بعدما حكمت البلاد لـ52 عاماً.

وفي كلمتها المتلفزة التي توجّهت فيها بأطيب التمنيات لمناسبة العام الجديد، قالت الملكة “في 14 كانون الثاني/ يناير 2024، وبعد 52 عاماً من توليي العرش خلفاً لوالدي الحبيب، سأتنحى عنه ليعتليه نجلي ولي العهد الأمير فريدريك”.

وكانت الملكة التي توفي زوجها عام 2018 وتحظى بشعبية كبيرة، خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر في شباط/ فبراير، جعلتها عاجزة عن الظهور علناً حتى نيسان/ ابريل.

وقالت مارغريت الثانية البالغة (83 عاماً) “إنّ العملية الجراحية (…) أثارت تساؤلات في شأن المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي”.

BREAKING: Denmark's Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 31, 2023