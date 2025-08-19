“ملكة الكيتامين” ستقر بالذنب في وفاة نجم “فريندز” ماثيو بيري

لوس انجليس: أعلنت وزارة العدل الأمريكية الاثنين أن المرأة المشتبه بها في بيع مادة الكيتامين التي تسببت بوفاة نجم مسلسل “فريندز” ماثيو بيري، ستُقرّ قريبا بالذنب.

وأشار مكتب المدعي العام الفدرالي في كاليفورنيا في بيان إلى أنه من المتوقع أن تُقرّ جاسفين سانغا البالغة 42 عاما والمعروفة في بعض أوساط هوليوود بـ”ملكة الكيتامين”، بالذنب رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

وتواجه المرأة البريطانية الأمريكية المحتجزة حاليا احتياطيا، عقوبة سجن تصل إلى 65 عاما في إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي يشمل تهما عدة منها توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة.

وقال محاميها مارك جيراغوس لوكالة فرانس برس “إنها تقر بالمسؤولية عن أفعالها”.

ومن شأن إقرارها بالذنب أن يُجنّبها محاكمة أمام هيئة محلفين وأن يدفع الادعاء إلى إسقاط بعض التهم التي وجهها لها في البداية.

أثارت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في الجاكوزي في منزله في تشرين الأول/أكتوبر 2023، صدمة لدى مُحبي مسلسل “فريندز”، وتبعتها موجة إشادات بالممثل الراحل الذي أدى دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير وكان يتحدث علنا عن مشاكل إدمانه.

وكان بيري يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن هذا المخدر القانوني يُساء استخدامه أحيانا لأغراض منشطة أو مُسببة للنشوة. وقد عاد الممثل إلى الإدمان في خريف عام 2023، وفق التحقيق.

– “تلبية أي طلب” –

بالإضافة إلى سانغا، يُحاكم أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بضلوعهم في الوفاة، وهم مساعد الممثل الشخصي ووسيط وطبيبان متهمان باستغلال إدمانه عمدا من خلال وصفه بـ”الأحمق”، وفق رسائل نصية متبادلة كُشف عن مضمونها خلال التحقيق.

ووافق جميع هؤلاء سابقا على الإقرار بالذنب، وكانت سانغا آخر من فعل ذلك.

وقد توقف المحققون منذ البداية عند شخصية سانغا المحبة للسهرات الباذخة والتي دأبت على نشر صور عبر إنستغرام لرحلاتها الفاخرة، أحيانا على متن طائرات خاصة، ومجوهراتها البراقة.

وبحسب التحقيق، باعت سانغا عشرات الجرعات من الكيتامين لماثيو بيري، في زجاجات لا تحمل علامات.

كما عرضت عليه عينة ليختبرها قبل شرائها. وجاءت الدفعة الأخيرة مع هدية صغيرة هي مصاصات بالكيتامين.

ووفقا للادعاء، حاولت سانغا التستر على الأمر فور وفاة نجم مسلسل “فريندز”. ثم أمرت وسيطها قائلةً “احذف جميع رسائلنا”.

وأثناء تفتيش منزلها، عثر المحققون على 80 قارورة من الكيتامين والميثامفيتامين والكوكايين والزاناكس وغيرها من المخدرات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وبالنسبة للكيتامين، كانت سانغا تفاخر بقدرتها على “تلبية أي طلب”، وفق التحقيق، بفضل علاقاتها مع “طاهٍ” و”عالم”.

– “مشاهير وطبقة راقية” –

وكتب الوسيط المُدّعى عليه إلى مساعد ماثيو بيري الشخصي “إنها تتعامل فقط مع المشاهير والطبقة الراقية”، مضيفا “لو لم تكن تقدم نوعية جيدة، لخسرت زبائنها”.

شكل مسلسل “فريندز” ظاهرة ثقافية حقيقية، فقد عُرض بين عامي 1994 و2004، وحقق شهرة واسعة لماثيو بيري. وأثّر المسلسل على جيل كامل من المشاهدين، إذ وثّق مغامرات مجموعة من الأصدقاء المرحين في مدينة نيويورك.

لكن خلف الكواليس، لطالما أخفى الممثل مشكلات نفسية وراء شخصية تشاندلر المرحة. فقد عانى طويلا من إدمانه على الأدوية والكحول.

وفي مذكراته الصادرة عام 2022، كشف أنه خضع لـ 65 جلسة علاج من مشكلات الإدمان، وأنفق أكثر من تسعة ملايين دولار.

كما خضع لعمليات جراحية مرتبطة بإدمانه على المخدرات، بما في ذلك عملية جراحية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه قال “كان يُفترض أن أكون ميتا”.

وخلال ظهور تلفزيوني قبل وفاته بفترة وجيزة، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه عانى من قلق شديد “كل ليلة” أثناء تصوير “فريندز”.

