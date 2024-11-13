ملكة بريطانيا كاميلا تقول إن حالتها “تتحسن” بعد إصابتها بعدوى في الصدر

لندن: قالت ملكة بريطانيا كاميلا أمس الثلاثاء إن حالتها “تتحسن” بعد إصابتها بعدوى في الصدر.

واضطرت كاميلا (77 عاما) إلى إلغاء عدد من ارتباطاتها ولم تحضر حدث يوم الذكرى بعد شعورها بالإعياء الأسبوع الماضي، لكنها تمكنت من استقبال الكتاب المرشحين لجائزة بوكر السنوية بمنزل كلارنس هاوس.

وقالت كاميلا للكاتب برسيفال إيفريت خلال الحدث “أشعر بتحسن، تلك الأشياء تستغرق بعض الوقت للتعافي منها”.

وأضافت “تعتقد أنك تعافيت لكن يبقى المرض لوقت أطول قليلا، حالتي في تحسن الآن”.

وجرى تخفيف جدول أعمال كاميلا هذا الأسبوع لمساعدتها على التعافي، حيث لن تحضر العرض الأول لفيلم “غلادييتور 2” في لندن اليوم الأربعاء.

وذكر مصدر ملكي أنها أصيبت بفيروس، لكن لا توجد أي مخاطر على صحتها.

وسيحضر زوجها الملك تشارلز كل أحداث هذا الأسبوع، رغم أنه لا يزال يخضع للعلاج بعد تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من العام.

(رويترز)