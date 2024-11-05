ملكة جمال لبنان تبعث برسالة صمود للبنانيين من المكسيك

بيروت- “القدس العربي”:

حرصت ملكة جمال لبنان ندى كوسا، الموجودة حالياً في المكسيك من أجل تمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، التي ستقام في السابع عشر من الشهر الجاري، على ضخ جرعة أمل وتفاؤل في نفوس أبناء بلدها، فوجّهت لهم رسالة معبرة ومؤثرة تعكس حقيقة الواقع الأليم مع مسحة أمل بتخطي هذه الظروف الصعبة.

وقالت: “أقول للبنانيين إن هذا الظرف صعب علينا جميعا ولكن هذه ليست المرة الأولى التي نمر فيها بظروف مماثلة ونعود في كل مرة للوقوف مجدداً وتخطي كل الظروف”.

وأكدت أنها من خلال مشاركتها في هذه المسابقة الجمالية العالمية، ستبرز مدى صمود الشعب اللبناني الذي لا يعرف الانهزام، قائلة: “من خلال مشاركتي في مسابقة ملكة جمال الكون أريد أن أحمل الأمل وأرفع اسم لبنان وأظهر للناس أننا شعب جبار ونستطيع الوصول ولا شيء يهزمنا”.

وكانت ندى كوسا وافقت على السفر إلى المكسيك للمشاركة في حفل مسابقة ملكة جمال الكون بعد قرارها بالمقاطعة نتيجة الإساءة التي تعرضت لها في الأيام القليلة الماضية من قبل منظمة حفل ملكة جمال الكون التي تقدمت باعتذار رسمي منها ومن وزارة السياحة اللبنانية على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره منظمون للحفل على “إنستغرام” لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة، إذ تفاجأت ملكة جمال لبنان بظهور شخصين من المنظمين وهما يقيّمان صور الملكات بإشادتهما بصورة ملكة جمال الفيلبين والاستهزاء بصورتها ووصفها بـ”البشعة”.

وبالإضافة إلى الاعتذار الرسمي الذي تقدمت به منظمة حفل ملكة جمال الكون من لبنان لإعادة الاعتبار لها وللملكة، تمت إزالة الفيديو المسيء من صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.