ملكة جمال لبنان تطلق مبادرة “دعونا نفتح أبوابنا” لمساعدة النازحين- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

في مبادرة إنسانية تحت عنوان “دعونا نفتح أبوابنا”، أطلقت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون دعوة سامية لمساعدة النازحين اللبنانيين من قرى وبلدات جنوبية وبقاعية ومنطقة الضاحية الجنوبية لإيجاد مسكن لائق لهم بعد نزوحهم قسراً من منازلهم وسط وابل من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعربت ياسمينا زيتون التي أطلت في رسالة مصوّرة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” عن صعوبة الوضع، مناشدة الأشخاص الذين يودون فتح منازلهم للنازحين التواصل معها عبر وضعها رقم هاتف من أجل تنظيم العملية كما قالت: “مرحبا، اليوم كان كتير صعب علينا كلنا، وعم تنتشر كتير أرقام بخصوص البيوت، فقررت نظم أكتر العملية”.

وأضافت: “لكل الأشخاص يلي حابين وقادرين يفتحوا بيوتهم للنازحين يتواصلوا معنا على الأرقام الموجودة تحت الفيديو، ولكل النازحين يلي ما حصلوا على بيوت بعد، ينضموا لغروب مخصص للبيوت موجود اللينك الخاص فيه بصفحتي”.

وياسمينا زيتون هي ابنة الجنوب اللبناني الجريح من بلدة كفرشوبا، وتوّجت وصيفة أولى لملكة جمال العالم التي أقيمت في مدينة مومباي الهندية، في ثاني أرفع وسام للجمال اللبناني منذ انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون في 1970، وحملت في هذا الحفل وطنها في قلبها إلى العالم بجمالها وحضورها وثقافتها وحديثها عن مآسي لبنان التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت، متمنية إحلال السلام والاستقرار في بلد الأرز لبنان.