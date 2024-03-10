ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تحظى بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم- (فيديو) 

بيروت- “القدس العربي”:

توجت ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، ابنة بلدة كفرشوبا، بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال العالم بنسختها الـ71 التي جرت في مومباي بالهند، كما فازت أيضاً بلقب ملكة جمال آسيا وأوقيانوسيا.

وبتتويجها بلقب الوصيفة الأولى في هذه المسابقة العالمية، أعادت ياسمينا اللقب للبنان بعد ملكة جمال الكون جورجينا رزق في سبعينات القرن الماضي، وأهدت اللبنانيين فرحة وأملاً وافتخاراً في زمن الانكسار. وتصدر اسم ياسمينا زيتون “التريند” وتلقت تهاني العديد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية والاجتماعية.

وقد بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لياسمينا بفوزها، وأكد “أنه على الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة بنا تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان إلى كل العالم”.

كذلك، بارك الرئيس سعد الحريري لياسمينا، وقال: “تستحقين الأفضل والأجمل، ومبروك لبنان”.

وزير السياحة وليد نصار، أيضا بارك بالفوز، وقال: “لياسمينا ولكل امرأة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت أقوى مما واجهه لبنان من صعوبات وأزمات وأحداث”، وأكد “أن ياسمينا رفعت اسم لبنان الجمال والسياحة والحضارة والتراث، وأن نجاحها هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية”. وختم: “ليس سهلاً أن يتمكن الجمال اللبناني من تحقيق هذا الفوز العالمي للمرة الأولى منذ انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون في السبعينات”.

ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون تفوز بلقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا وتتأهل للدور النهائي من مسابقة #ملكة_جمال_العالم #المنشر_الاخباري #ياسمينا_زيتون pic.twitter.com/ladcrOwb76 — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) March 9, 2024

وشكر النائب راجي السعد ياسمينا على “رفع اسم لبنان عالياً في أهم مسابقة جمال عالمية”، وقال: “لا شيء يضاهي الجمال والإبداع اللبناني”.

ورأى النائب إبراهيم منيمة أن “ابنة الجنوب ياسمينا زيتون ترفع اسم لبنان من بوابة الجمال العالمي”، وقال: “نعم صدقت ياسمينا، نساء لبنان واثقات ومواجهات للأزمات والكوارث بما فيها انفجار مرفأ بيروت”، وختم: “شعب يقوم من رحم الأحزان، هو شعب يستحق الحياة”.

وأعربت الممثلة دانييلا رحمة عن سعادتها بهذا الحدث، وقالت: “شو حلو لما نشوف اسم لبنان عم يلمع بالعالم من جديد. ألف مبروك ياسمينا لقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024”.

من جهتها، اعتبرت الإعلامية رابعة الزيات أن “الجمال اللبناني الجنوبي يتصدر العالم”.

أما الإعلامية إليز مرهج، فاعتبرت أن “جمال وذكاء المرأة اللبنانية كتبته ياسمينا زيتون عالمياً”، وتوجهت إليها بالقول: “شكراً ياسمينا على تأكيدك للعالم أجمع أن لبنان وأغلبية شعبه يريدون الجمال والثقافة والحياة ويرفضون الموت والحرب والدمار”.