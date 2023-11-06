ملك الأردن إلى بروكسل لبحث تطورات غزة مع قيادات أوروبية- (تدوينة)

عمان: بدأ عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الاثنين، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع حكومة البلاد وقيادات الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، دون تحديد مدة الزيارة، مشيرا إلى أن “الملك سيبحث خلال الزيارة التطورات الخطيرة في غزة، والعمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام”.

ولفت البيان إلى أن زيارة الملك عبد الله تشمل “بحث العلاقات الثنائية مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا”.

وأوضح أن عاهل الأردن سيلتقي خلال الزيارة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى بروكسل يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا. وسيبحث جلالته خلال الزيارة، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام#الأردن — RHC (@RHCJO) November 6, 2023

ومنذ شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)