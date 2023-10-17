ملك الأردن: سنحمي حدودنا وسندعم صمود الشعب الفلسطيني- (تغريدة)

عمان: قال الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن الأردن “سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته” مؤكدا “لن نسمح بموجات لجوء جديدة”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في قيادة الجيش، بحضور ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك أكد “رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية”.

وأشار الملك عبد الله إلى أن “الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته” مضيفا: “لن نسمح بموجات لجوء جديدة”.

وأشاد بـ”موقف أهل غزة وتمسكهم بأرضهم”، مبينا “أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، واستعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد خلال ترؤسه اجتماعا بالقيادة العامة للقوات المسلحة، رفض #الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع #غزة أو بالضفة الغربية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد pic.twitter.com/aOyWYiayfl — RHC (@RHCJO) October 17, 2023

ويأتي اجتماع الملك عقب عودته من جولة أوروبية شملت لندن وروما وبرلين لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتواصل مواجهتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا الفلسطينيين نحو 3 آلاف شهيد و12500 جريح في غزة، و61 شهيدا و1250 جريحا في الضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر رسمية إسرائيلية، قتلت “حماس” أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 4229 وأسرت نحو 200 آخرين، بينهم عسكريون برتب كبيرة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(وكالات)