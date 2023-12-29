ملك الأردن ورئيس الوزراء الكندي يبحثان وقف إطلاق النار بغزة- (تدوينة)

عمان: بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عاهل الأردن من ترودو، وفق بيان للديوان الملكي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا خلاله إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في #غزة#الأردن #كندا — RHC (@RHCJO) December 29, 2023

وذكر البيان، أن الملك عبد الله، تلقى اتصالا من ترودو، دعا خلاله إلى “الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”.

وأكد الملك عبد الله، على “ضرورة حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان إيصالها بشكل مستدام”.

وأشار إلى جهود بلاده في هذا الخصوص، وفق البيان ذاته.

وشدد الملك على رفض المملكة “التام” لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا إلى “التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وجدد التأكيد على أن “الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك العمل نحو أفق سياسي يُفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)