سياسة | عربي | الأردن

ملك الأردن ورئيس وزراء كندا يبحثان التطورات “الخطيرة” في غزة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

عمان: بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، التطورات “الخطيرة” في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الكندية أوتاوا، في ثاني محطة من جولة خارجية للملك عبد الله، قادما من الولايات المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي، الخميس.

وبحسب البيان، “أجرى الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تركزت حول التطورات الخطيرة في غزة”.
وشدد الملك عبد الله على “أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت”، مؤكدا على “أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة”، وفق المصدر ذاته.
ولفت ملك الأردن إلى ضرورة “العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل”.
كما أكد على “ضرورة الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي لمنح الفلسطينيين مستقبلا تكون فيه دولتهم المستقلة، وبما يضمن أمن إسرائيل”.
وفي البيان ذاته، نقل الديوان الملكي عن ترودو قوله إن “الوضع في غزة وفي الشرق الأوسط بشكل عام مؤلم”.

وأكد ترودو على أن “التهديدات (الإسرائيلية) بالقيام بإجراءات إضافية في رفح سبّبت قلقا عميقا للجميع”.
وقال إن “هذه الأوقات معقدة جدا حول العالم، لكنها فرصة لأن نلتقي كأصدقاء لبحث كيفية الاستمرار بالعمل معا وفي الاتجاه الصحيح”.
وأشار إلى “ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووقف مستدام لإطلاق النار”.
ويأتي اللقاء ضمن جولة خارجية غير معلنة المدة، بدأها ملك الأردن الخميس الماضي، تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وأضيفت لها بريطانيا، حيث أعلن عنه وصوله إلى لندن، صباح اليوم الخميس.
وتهدف الجولة إلى “حشد الدعم الدولي” لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

التجويع.. سلاح جديد لإسرائيل المتهمة بجرائم حرب ضد الفلسطينيين
منذ 3 ساعات
“ستارلينك” تنال موافقة إسرائيل على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي بمستشفى إماراتي في غزة
منذ 5 ساعات
إسرائيل تستعد لإعادة تأهيل 20 ألف جندي معاق في 2024
منذ 20 ساعة
محلل عسكري إسرائيلي: صفقة الأسرى ليست أولوية لنتنياهو
منذ 21 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية