ملك الأردن ورئيس وزراء كندا يبحثان التطورات “الخطيرة” في غزة

عمان: بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، التطورات “الخطيرة” في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الكندية أوتاوا، في ثاني محطة من جولة خارجية للملك عبد الله، قادما من الولايات المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي، الخميس.

Remarks by His Majesty King Abdullah II and Prime Minister of #Canada Justin Trudeau during their meeting at Parliament Hill in Ottawa #Jordan pic.twitter.com/BDfOXYfPcm

وبحسب البيان، “أجرى الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تركزت حول التطورات الخطيرة في غزة”.

وشدد الملك عبد الله على “أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت”، مؤكدا على “أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة”، وفق المصدر ذاته.

ولفت ملك الأردن إلى ضرورة “العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل”.

كما أكد على “ضرورة الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي لمنح الفلسطينيين مستقبلا تكون فيه دولتهم المستقلة، وبما يضمن أمن إسرائيل”.

وفي البيان ذاته، نقل الديوان الملكي عن ترودو قوله إن “الوضع في غزة وفي الشرق الأوسط بشكل عام مؤلم”.

His Majesty King Abdullah II holds talks with #Canada Prime Minister Justin Trudeau in Ottawa on the dangerous developments in #Gaza, and stresses the importance of joint action to reach a ceasefire as soon as possible#Jordan pic.twitter.com/2psZEnZH6e

