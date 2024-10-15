ملك الأردن: وقف إطلاق النار في قطاع غزة أساسي للتهدئة بالمنطقة

عمان: أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، أن التوصل إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب مايك روجرز، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن اللقاء “تناول التطورات الراهنة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة”.

وأكد الملك أن “التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة”.

وشدد على “رفض بلاده التام لـ(مساعي إسرائيل لـ) تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

ولفت إلى “أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان دخول المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة، لوقف الكارثة الإنسانية”.

وحذر من “خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وجدد التأكيد على “ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، واحترام سيادته وحماية أمنه واستقراره”.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول الوفد البرلماني الأمريكي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.

(الأناضول)