ملك الأردن يؤكد على دور واشنطن في الدفع نحو السلام بالشرق الأوسط

عمان: أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، على دور الولايات المتحدة في دفع الأطراف باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الملك “أجرى الاتصال مع ترامب مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه”.

وأعرب عن الحرص على “توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات”.

وأكد الملك عبد الله، على “الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة”.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، أدّى ترامب، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

(الأناضول)





