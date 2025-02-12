ملك الأردن يؤكد لماكرون ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم

عمّان: أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، مؤكدا رفض تهجيرهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الجانبين، بحثا “المستجدات الخطيرة في غزة والضفة الغربية (المحتلة)”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

بينما ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ونقل البيان عن الملك عبد الله، تأكيده خلال الاتصال “موقف الأردن الرافض لأية محاولات (إسرائيلية) لضم الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”.

وشدد الملك على “ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.

وأشار إلى “أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية”.

وأكد الملك عبد الله على “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان”، محذرا من “خطورة التصعيد (الإسرائيلي) الدائر في الضفة الغربية والقدس”.

ودعا إلى “العمل بفاعلية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ويأتي الاتصال بعد أن التقى عاهل الأردن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأكد له رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشره الملك عبد الله، عبر منصة “إكس” عقب اللقاء.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي في إسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

(الأناضول)