ملك الأردن يؤكد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين ويستنكر التشكيك به- (فيديو)

عمان: جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، التأكيد على موقفه الرافض تهجير الفلسطينيين، مستنكرا “تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة”.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد على “موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل”.

وشدد على أن “موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل”.

كما استنكر عاهل الأردن “تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة”، دون الإشارة إلى جهة محددة.

وشدد الملك عبد الله على أنه يستمد “القوة والشجاعة من الشعب العزيز والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين”.

وأضاف أنه “يعلم جاهزية المتقاعدين العسكريين لارتداء الزي العسكري، والوقوف على يمينه ويساره في مواجهة كل التحديات”، وفق البيان ذاته.

واعتبر أن “الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحمايته فوق كل الاعتبارات”.

ملك الأردن أكد على أهمية العمل على إعادة إعمار غزة، “دون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية المحتلة”.

وجدد التأكيد على “أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية”، وأن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو “السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين #الأردن

Remarks by His Majesty King Abdullah II during a meeting with military retirees#Jordan pic.twitter.com/NaPi3mpkvn

