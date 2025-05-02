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ملك الأردن يبدأ جولة خارجية إلى ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

منذ 40 دقيقة

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عمان: بدأ ملك الأردن عبدالله الثاني، الجمعة، جولة خارجية غير معلنة المدة، تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، قال فيه: “غادر الملك عبدالله الثاني أرض الوطن اليوم الجمعة، في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن الملك “يعقد في العاصمة الألبانية تيرانا لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء”.

وفي المحطة الثانية من الزيارة يلتقي الملك عبد الله مع رئيس مونتينيغرو، وفق البيان ذاته.

ولفت البيان إلى أن الملك يلتقي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعددا من لجان مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.

كما يجتمع في ولاية تكساس، برؤساء وممثلي شركات.

(الأناضول)

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