ملك الأردن يبدأ “زيارة عمل” للسعودية 

عمان ـ ليث الجنيدي

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، زيارة عمل إلى السعودية، يرافقه فيها ولي عهده الأمير الحسين.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، قال فيه: “غادر الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الأربعاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل”.

وأشار إلى أن ولي عهده الأمير الحسين يرافقه في هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عن مدتها.

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل #الأردن His Majesty King Abdullah II departed to Saudi Arabia on a working visit #Jordan — RHC (@RHCJO) April 23, 2025

كما لم يحدد البيان برنامج الزيارة، إلا أنها تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إضافة لاستمرار انتهاكاتها بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

والثلاثاء، بحث عاهل الأردن مع وفدين أمريكي وفرنسي، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في لقاءين منفصلين، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيانين للديوان الملكي.

وأكد ملك الأردن خلال اللقاءين رفض بلاده “لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

( الأناضول)