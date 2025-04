ملك الأردن يبدأ “زيارة عمل” للسعودية 

عمان ـ ليث الجنيدي

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، زيارة عمل إلى السعودية، يرافقه فيها ولي عهده الأمير الحسين.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، قال فيه: “غادر الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الأربعاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل”.

وأشار إلى أن ولي عهده الأمير الحسين يرافقه في هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عن مدتها.

