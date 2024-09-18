ملك الأردن يجدد دعوته لتكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة- (تدوينة)

عمان: جدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، دعوته إلى تكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات الإغاثية إلى القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك بحث مع وفد اللجنة مستجدات المنطقة، وأكد “ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع”.

وحذر من “تداعيات استمرار الحرب على غزة، ومن خطورة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها”.

وشدد على “أهمية دور اللجنة في إبراز مواقف الدول العربية والإسلامية للمجتمع الدولي، والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

واستضاف الأردن، الأربعاء، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على #غزة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتناول اللقاء المستجدات في المنطقة#الأردن pic.twitter.com/9PLpQqtHvO — RHC (@RHCJO) September 18, 2024



وكانت اللجنة قد شكلت بقرار من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وكُلفت ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة تحرك دولي لوقف –، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

ويترأس اللجنة وزير خارجية السعودية، بينما تضم في عضويتها كلا من فلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والبحرين، و الأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعم أمريكي، ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)