ملك الأردن يجدد رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين ويدعو لإعمار غزة- (بيان)

عمان: جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة الذي ارتكبت فيه تل أبيب إبادة بدعم أمريكي على مدار نحو 16 شهرا.

جاء ذلك خلال لقائه رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول عددا من القضايا المحلية والإقليمية، مع التركيز على الأوضاع “الخطيرة” بغزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ودعم الاستقرار في سوريا ولبنان.

وأشار الملك عبد الله إلى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في 11 فبراير/ شباط، والاجتماع الذي عقد في الرياض مع عدد من القادة العرب في 21 فبراير/شباط.

وأكد العاهل الأردني على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة وضرورة العمل على إعادة إعمار القطاع.

في لقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، جلالة الملك عبدالله الثاني يجتمع مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية#الأردن pic.twitter.com/7gizEKpgMb — RHC (@RHCJO) February 24, 2025

وأكد ملك الأردن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات بين الطرفين في البيت الأبيض، رفضه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي قطع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتحدث ترامب، قبل أيام أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)