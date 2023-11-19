ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة- (تدوينة)

عمان: حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن استمرار إسرائيل في حربها “البشعة” على قطاع غزة سيدفع إلى “انفجار” المنطقة.

حديث الملك جاء خلال استقباله في العاصمة عمّان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبد الله، على “ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع”.

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه “الكارثة الإنسانية”، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن “استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة، وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها”.

الملك عبد الله، جدد التأكيد على ضرورة “العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

جلالة الملك يشدد على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية و #القدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها #الأردن — RHC (@RHCJO) November 19, 2023

فيما عبَّرت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص، وفق البيان.

وأشادت بجهود الملك السياسية “من أجل حل القضية الفلسطينية”، مشددة على ضرورة تحقيق السلام “على أساس حل الدولتين”.

وأكدت رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس.

رئيسة المفوضية الأوروبية تدين عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة

كما أدانت فون دير لاين “العنف غير المقبول من جانب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وكتبت اليوم الأحد على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه لابد من كسر دائرة العنف، وأضافت: “حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام”.

We condemn the unacceptable violence by extremists in the West Bank. We agree that the cycle of violence needs to be broken. A two-state solution is the only way to achieve peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2023

ووصلت فون دير لاين، إلى الأردن قادمة من مصر، في إطار جولة تشمل البلدين.

والسبت، بحثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحرب في غزة، وجدد الأخير خلال اللقاء التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين داخليا وخارجيا.

كما أكد الملك عبدالله الثاني، اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الميداني الأردني في غزة قبل أيام.

ووفق قناة “المملكة” الأردنية، جاء ذلك خلال اطمئنان الملك عبدالله الثاني، على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.

وحسب القناة، أبلغ العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، تحياته للمصابين الأبطال، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وقال الملك: “نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي “، مؤكدا أن “الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة”، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم”.

وجدد الملك التأكيد على “دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي”، مشددا على أن “هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين”.

وكان سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا ونقلهم إلى قسم الطوارئ.

(وكالات)