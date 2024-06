ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة- (تدوينة)

عمان: حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن استمرار إسرائيل في حربها “البشعة” على قطاع غزة سيدفع إلى “انفجار” المنطقة.

حديث الملك جاء خلال استقباله في العاصمة عمّان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبد الله، على “ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع”.

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه “الكارثة الإنسانية”، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن “استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة، وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها”.

الملك عبد الله، جدد التأكيد على ضرورة “العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

فيما عبَّرت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص، وفق البيان.

وأشادت بجهود الملك السياسية “من أجل حل القضية الفلسطينية”، مشددة على ضرورة تحقيق السلام “على أساس حل الدولتين”.

وأكدت رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس.

كما أدانت فون دير لاين “العنف غير المقبول من جانب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وكتبت اليوم الأحد على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه لابد من كسر دائرة العنف، وأضافت: “حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام”.

