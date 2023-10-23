ملك الأردن يحذر من “تفاقم” الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

عمان: حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، من “تفاقم” الأزمة الإنسانية في غزة، وتبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفق بيان للديوان الملكي.

وفي المكالمة، بحث الجانبان “سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة”، مؤكدين على “ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى غزة بشكل مستدام”.

وحذر ملك الأردن من “تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم”، حسب البيان ذاته.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

(الأناضول)