ملك الأردن يحذر من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية- (تغريدة)

عمان: حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، داعيا بالوقت نفسه إلى موقف أمريكي “أكثر فاعلية لوقف الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الملك عبد الله “حذر من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية“.

وأشار إلى “هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف”.

وتناول اللقاء “جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة”.

وأكد الملك عبد الله على أن “التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم”.

وشدد على أنه “لا يمكن للمنطقة أن تبقى رهينة لسياسات التطرف والتصعيد”.

ودعا إلى “أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يحذر، لدى لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية#الأردن #الولايات_المتحدة #فلسطين pic.twitter.com/nBhQRKamTN — RHC (@RHCJO) August 28, 2024



وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس،حيث استشهد 662 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيدوجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)