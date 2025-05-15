ملك الأردن يدعو إلى ضرورة استعادة وقف النار بغزة

عمّان: دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا “المستجدات بالإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأكد الملك عبد الله “الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات”.

وفيما يتعلق بمستجدات المنطقة، دعا عاهل الأردن إلى “ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس”.

وشدد على “أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

ولفت إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها”، وفق البيان ذاته.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 966 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)